《怒火》陳木勝奪最佳導演　劉雅瑟一支獨秀封后

《第二十八屆香港電影評論學會大獎》經歷了九小時激烈討論及3輪投票後公布得獎名單，英皇藝人劉雅瑟憑電影《智齒》奪得「最佳女演員」獎項外，《智》更奪得「最佳電影」；而「最佳男演員」則由《殺出個黃昏》的謝賢獲得。「最佳導演」則由已故的導演陳木勝憑英皇電影《怒火》贏得，「最佳編劇」則落在《殺》的何靜怡與林家棟手上。

香港電影評論學會以討論配合投票形式，選出過去一年公映電影的各個獎項及推薦電影。今年的「最佳電影」競爭相當激烈，評審之間反覆討論每部影片優勝及不足之處，幾部電影都各有支持者，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由鄭保瑞導演的《智齒》與李駿碩導演的《濁水漂流》對決，最後《智齒》以些微票數獲勝，先拔頭籌奪得大獎，「最佳導演」的決選過程同樣競爭熱烈，最後由陳木勝以《怒火》贏得獎項。

至於《智齒》女主角劉雅瑟就以她極度落力拚搏的演出，獲多數評審讚賞，力壓《馬達．蓮娜》的周秀娜、《梅艷芳》的王丹妮和廖子妤、《殺出個黃昏》的鍾雪瑩，成為今屆香港電影評論學會大獎最佳女演員。另外，香港電影評論學會推薦的10部電影包括英皇電影《怒火》與《除暴》、《手捲煙》、《殺出個黃昏》、《梅艷芳》等。