葛綽瑤處女拍劇！張繼聰晒「內臟」：電視史上最勁尺度

藝人張繼聰（阿聰）與《全民造星IV》參賽者葛綽瑤（Yoyo），首次參演ViuTV劇集，2人今日（17日）現身劇集《季前賽》的記者會，劇中阿聰飾演籃球教練，他稱以前經常打籃球及比賽，並自嘲說：「我啲級數係職業籃球員嘅級數，但都有10年前，所以最近為拍劇都有練習，我都好期待。」今次是阿聰跟MIRROR首次合作拍劇，他稱感到榮幸：「之前有同佢一齊圍讀劇本，我第一次拍Viu劇，我當自己係新人，佢哋係前輩。」問到在劇中會否需要晒肌時？他大賣關子說：「會電視史上最勁尺度。（露股？）騷內臟，哈哈！」並形容為超多人運動。

至於跟ViuTV合作，可會擔心影響跟TVB的關係？阿聰稱跟所有人關係都很好：「歌手都去唔同平台宣傳啦！藝人有好劇同角色咪合作囉。其實主要係呢套劇嘅導演，我之前喺電影合作過。（王祖藍有冇搵過你？）有，去年大家有聯絡過，但搵我時我拍緊電影，不過我都有上佢哋綜藝。」

有新組合DOLLAR？

Yoyo透露首次拍劇緊張又期待，劇中她飾演籃球隊醫師，問她跟其他男演員是否有身體接觸？阿聰即代答指Yoyo是用針炙，所以冇身體接觸。至於未能入女團COLLAR可會感失望？Yoyo說：「唔會，入唔到都可以有唔同發展。（你仲早過女團成員拍劇，好犀利。）因為佢哋忙跳唱。（有傳公司會組新組合DOLLAR，你係成員之一？）公司暫時未有安排，可能大家講多啲就會有。」她多謝粉絲們支持，承諾會繼續努力。