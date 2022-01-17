【應節盆菜撈起2】加料新春盆菜

昨日搜羅了全城多個餐飲品牌推出的應節撈起及盆菜，今日再繼續，介紹幾款傳統以外的新食材配搭，一家人齊齊整整食盆菜，為農曆新年加添一點新意和安慰。

龍蝦聚寶

聽聞今年龍蝦在香港很受歡迎，盆菜都選用牠來做主角。中環蛇王芬由現時至2月28日推出4人份的波士頓龍蝦聚寶盆菜，除了有彈牙香嫩的龍蝦外，還有澳洲6頭鮑魚、海參、花膠、日本元貝、沙井大金蠔、紅燒牛筋腩、鮑汁鵝掌、日本白花菇和其他配料，店家出品的臘腸膶腸亦可吃到，淋上金橘鮑汁，濃郁美味。（1日前預訂）

滬式兩味

傳統的盆菜配搭大家都耳熟能詳，若加入不同地區的食材，可加強風味。翡翠拉麵小籠包推出2款盆菜，滬式鮑魚花膠盆菜內有15款食材，包括花膠筒、原隻鮑魚、日本瑤柱、海參、蹄膀和豬蹄筋外，還加入蛋餅、赤膠耳和百頁結等滬式食材。滬式赤膠素菜盆菜內有素獅子頭、素雞、淮山等，再加富膠質的赤膠耳，豐富健康。由現時至1 月23日預訂分菜可享9折優惠，指定信用卡有85折，另外訂盆菜會獲贈現金優惠券。（2日前預訂）

四川麻辣

香辣惹味的四川菜深受港人歡迎，烤魚專門店小魚兒今由現時至2月3日推出「龍虎盆」和「虎年鮑你發」2款盆菜，前者加入波士頓龍蝦做主角，後者則有原隻鮑魚，2款盆菜內都有蠔皇扣花膠、紅燒刺參、鮑汁海螺片等食材，最特別是師傅配升級版的秘製麻辣盆菜醬汁，客人按個人喜好調校辣度，刺激開胃。客人訂盆菜後可以優惠價加購爐架、重慶雞煲碳火風味烤魚。（2日前預訂）

印度風味

味道濃郁的印度咖喱和美食，在香港很受歡迎，新派時尚火鍋專門店酒鍋由現時至2月28日，推出3款6人及12人分量的盆菜，較特別的「金屋藏嬌」屬印度咖喱風味，內有紅咖喱牛、青咖喱魚、番茄大蝦、黃咖喱燒魚、牛油咖喱雞、印度烤雞和咖喱丑，另外還有各款蔬菜、青口及墨魚仔，配印度蒜蓉牛油薄餅和自家製的印度醬汁，感覺幾新奇。另外還有用上21款材料，以金蠔配花膠做主角的「珍材實料」，以及加入麻辣配方的「辣得招積」，食住麻辣花膠和鹽燒鮑魚，一樣咁開胃。（3日前預訂）

早訂88折

現時的盆菜配料，配搭愈見矜貴，網上到會專門店豐食FEAST繼帝王蟹M9和牛慶典豐食盆菜後，今年推出新的鮮鮑花膠豐食盆菜，就有蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、燒鴨、南乳豬手、南乳豬腩肉、鮮冬菇、蟹籽福袋、髮菜鯪魚球、萵筍、枝竹和蓮藕等15款材料，配秘製南乳汁，適合4至6位或8至10位享用，若然想更加豐富，可用價惠價加選帝王蟹來配搭，現時至1月30日前預訂可享88折優惠。（2日前預訂）

材料大堆頭

一個盆菜內有多款食材，由頭吃到尾都有不同的感受，食材愈多愈開心。百麵於1月29日至31日推出的自家製星級手工盆菜，內裏就有25款食材，包括龍蝦、龍蝦、黃玉參、吉品鮑魚、原隻鱈魚膠、金蠔和日本帶子等，當中的澳洲黃玉參，較厚和有彈牙，經長時間燜煮都無問題，配自家製作的燒味和盆菜汁，豐富美味。（3日前預訂）