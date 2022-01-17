傳林母9,180萬賣樓！林作寸爆：差個崩都唔賣

藝人裕美男友林作居於中半山麥當勞道嘉年大廈單位，而母親則自住同一棟大廈的複式豪宅。近日有地產界消息，指林母去年將其居住市傳近以9,180萬元的單位沽出。該豪宅低層複式單位擁有靚裝修，每層實用面積1,694平方呎，兩層合共3,394平方呎，去年底委託代理推出放盤，叫價約9,500萬元，物業以約9,180萬元沽出，成交呎價約27,048元。不過林作代母在社交平台上稱：「個價唔錯，但冇成交！」

據資料所得，林母的單位於2016年以6,338萬元買入，她和兒子林作亦持有嘉年大廈另一伙高層戶，現由林作居住，單位於2012年買入，當時買入價3,500萬元，由林作與母親聯名的公司持有。

而林作去年底透露正與母親在中半山睇樓，曾參觀區內另一豪宅屋苑嘉富麗苑，不過暫時未扑錘，又稱：「媽咪認為一個人住複式單位太奢侈，決定搬細屋。」林作無意搬屋。

物以稀為貴

林作接受東網訪問時表示：「呢個逾9千幾萬嘅樓，價錢好合理，但未沽出，唔知邊個放流料，因為阿媽唔係幾睇好個樓市之外，因為阿媽行動不便，唔想成日上落樓，唔使兩層，一層都夠，所以想換間細啲嘅樓，如果層樓沽出，應該會買隔離或同一座。」

他又指媽咪的物業是特盤，擁有高水準及面積，同區不多於10個盤，所以價錢一定「實淨」：「因為我哋冇經濟壓力，係有人嚟傾，但未成交，呢個過9千幾萬價錢差一個崩都唔得，唔足價唔賣，冇誠意唔賣，係寸㗎啦，因為物以稀為貴，不過我唔代表我阿媽嘅意見，要睇個客嘅誠意。」

拒同媽媽住

問林母在換樓期間可以暫時跟他住，他說：「唔會，梗係因為美美（和母親不和的女友裕美）喺度，阿媽都好怕同自己媽媽同個仔住，我哋係嗰個相見好，同住難，同阿媽感情好，就係因為有距離，但又唔使好遠。」