陳敏之生日開工！馮盈盈等過年同筍盤拍拖？

藝人陳敏之與馮盈盈今日（17日）為無綫真人競技綜藝騷《識貨2》開工，適逢敏之43歲正日生日，製作組細心送上蛋糕，有份參與節目的藝人也齊齊唱生日歌，氹得壽星女開心非常。

雖然要工作過生日，但敏之揚言不介意，更指將連續開工3日，絕對是好兆頭，寄望日日有工開，問到老公及兒子有何表示？她說：「呢個星期不停去媽咪、奶奶屋企食飯，慶祝咗好多次，林盛斌仲送埋個海鮮盤菜畀我打邊爐，個仔畫咗幅好靚嘅畫畀我，老公呢排鑽研緊香薰，佢送咗個好靚嘅香薰擺設畀我。（佢係咪想做呢方面生意？）我覺得佢會，仲叫我一齊去讀有關課程，之後研究吓點帶貨。」

搵林盛斌介紹筍盤

而早前踩入NFT（非同質化代幣）市場的盈盈，則表示生意不錯：「我都仲有啲存貨嘅，主要係藝術品同水晶手鏈，貨品有平有貴，平到幾千蚊都有。（呢排冇拍劇，想主攻做生意？）我努力學習中，之前去學中醫食療法，增值吓自己，對自己做直播都有用。」問到何時再入劇組？盈盈表示要等公司安排，敏之聞言即打蛇隨棍上：「咁有冇拍拖？」盈盈說笑指要等多陣，記者提議她搵林盛斌介紹筍盤，盈盈說：「有搵，佢話送個新年禮盒畀我囉！」