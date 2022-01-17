飲到醉醺醺　激戰更過癮

雖然話酒乃穿腸毒物，但係間中飲番杯都幾寫意。AV業界資深人士神仙乙就表示，唔少日本AV作品亦加入飲酒情節，而喺酒精催化之下，女優就會變得更加熱情奔放，激戰起上嚟更瘋癲，令人睇得相當刺激又過癮！

無底深潭

喺WANZ出品嘅《在飲宴喝醉了 在女上司家中借宿》中，小職員太郎同班同事開派對，因為玩得太開心搞到錯過尾班車，女上司廣瀨里緒菜見太郎飲到醉醺醺，就帶佢返香閨休息。不過里緒菜其實係有目的，因為佢本身都飲醉咗，而且慾火高漲，見太郎年輕力壯，就梗係唔會放過嗒小鮮肉嘅機會啦！喺里緒菜嘅熱情主動下，太郎亦唔抗拒，兩人嘅慾火一發不可收拾，然而，里緒菜嘅慾望猶如無底深潭，太郎由晚上到第二朝早真係數唔到被呢位飢渴女上司引爆咗幾多次喇！

意猶未盡

喺名人之友推出嘅《嚴重飲醉的一天》入面，吉良鈴呢位樣子可愛又純真嘅少女，原來好鍾意飲酒，於是廠方就特別搵嚟一位好飲得嘅男優大叔同佢合作，喺拍攝之前兩人落酒吧飲番兩杯，鈴妹好快就飲到貓貓哋，大叔為咗完成拍攝工作，就即刻帶阿妹上酒店房開工。雖然大叔嘅雄風都算強勁，搞到鈴妹高潮迭起，但係飲醉之後嘅鈴妹意猶未盡，於是廠方即刻搵多兩個男優出手，咁先可以令佢滿足！

認錯老公

太太之素顏推出嘅《喝醉了的鄰家人妻入錯屋》，講述田中寧寧參加飲宴後飲到腳步浮浮，返到屋企就攤咗喺地下，老公見狀，即刻扶佢坐喺梳化休息，仲忍唔住向佢上下其手，而寧寧喺酒精催化下，加上老公嘅前戲功夫勁，搞到慾火高漲，於是就同老公上演一場激烈床戰。之不過，到第二朝寧妹始發現自己原來入錯屋，仲認錯老公，原來對方係隔籬屋嘅鹹濕仔！呢次寧妹唔單止鑄成大錯，仲因為過程被鹹濕仔拍低晒，以此威脅佢上床，而寧寧為免畀老公知道，惟有答應。

簡評

飲完酒之後除咗心情放鬆啲，個膽都會大啲，行為亦會奔放啲，而今日介紹嘅AV作品亦反映現實，不過就將男女主角醉後嘅床上表現誇張多幾倍。喺3部作品中，本仙最鍾意廣瀨里緒菜主演嘅《在飲宴喝醉了 在女上司家中借宿》，原因係里緒菜韻味迷人，而且身材婀娜肌膚白滑，片中佢為咗滿足私慾而向男下屬施展渾身解數，完全係盡顯身價。