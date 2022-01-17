Casey Calvert　脫界才女

係咪四仔脫星都係只得外形而冇內涵呢？美國天后級脫星Casey Calvert就話畀大家知，佢正係美貌與智慧並重嘅代表之一，除咗有內涵，床上演出亦夠火辣，誘惑男士原始本能嘅媚態，更係令人一見傾心。

不能自拔

稱Casey Calvert做脫界才女一啲都唔過分，因為佢的確係一位有真材實料嘅才女嚟。喺美國馬里蘭州出生嘅佢，父親係大學教授，所以佢自細喺嚴格管教下長大，每日嘅活動就係讀書，高中時憑住優異成績，以獎學金入讀佛羅里達大學修讀電影製作學位，同時副修人類學及動物學。而對攀岩充滿興趣嘅佢，更成為大學嘅攀岩隊隊員，更參加攀岩比賽並獲得冠軍！不過最估唔到嘅係，正因為呢種興趣，練就出超強嘅體格及體能，並對日後喺四仔界發展有相當大幫助。

一直以為會朝住電影界發展嘅佢，卻因為21歲時發生嘅初戀而改變一切。當時佢同一位年長20年嘅男友拍拖，對方不但開發咗佢對後門玩樂嘅性趣，更初嘗第一次親密接觸後，發現自己對性愛不能自拔，因此佢決定從事脫星工作，除咗可以滿足私慾外，更坦言喺鏡頭前裸露身體，令佢覺得相當興奮。

戀物天后

甫出道，佢就為四仔片廠Sex Art Studios演出處女作短片，結果深受四仔迷歡迎，不過令佢開心嘅同時，亦憂慮一個問題，因為家人並唔知佢做脫星，更因此而有幾晚失眠，幸好最終獲得家人嘅支持，佢才如釋重負。

之後佢就全身投入四仔界，並走戀物系脫星路線，原因係佢係對戀物玩法情有獨鍾，跟住先後為多間著名片廠演出多套人氣戀物題材四仔，其中為Girlfriends Films演出嘅《Homecoming》，更喺AVN及XBIZ四仔頒獎禮獲得「最佳戀物脫星」殊榮，從此奠定天后地位，實力強勁！近年佢除咗演出四仔，更做埋小說家，先後寫咗幾本關於脫星生活、性心理問題等小說作品，因而被封為脫界才女，此外佢更去大學開講座，講述成人產業嘅情況及發展。做脫星做到喺大學開講座，呢啲咪叫做勁囉！

Profile

出生地：美國馬里蘭州

身高：160cm

三圍：34C-25-34

Casey Calvert又拍四仔又寫小說，工作相當忙碌，但係佢亦會定時喺社交網派福利，以報答粉絲嘅支持，仲會分享生活點滴，讓大家可以更加了解佢。