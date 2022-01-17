驚變「肥仔丞」！余德丞晒真股　肛門塞蟲減肥

由藝人余德丞及丁子朗等主演的無綫劇《青春不要臉》今晚（17日）首播，劇情交代兩人出身八十年代木屋區長大的草根家庭，更同是「電視精」，日日「電視撈飯」，不過因為余德丞過肥，以及丁子朗過矮，雙雙淪為笑柄，於是二人立誓「絶交」，直到變回「型英帥靚正」為止，再繼續彼此友誼。

7年後余德丞依然過胖更是「廢青」，日日留家追睇女神伍樂怡主演的劇集，有日意外發現好友丁子朗已長高並「李小龍上身」，他竟忽萌奇想食泥充飢，希望戒掉貪食習慣，結果搞到生蟲患上肝炎，入院後體重跌百磅，「變身」後被街坊大讚天生明星相。此時他在丁子朗慫恿下投考藝訓班，但猛然發現原來屋企根本入不敷支，只是父母一直報喜不報憂，內疚不已的他獲丁子朗鼓勵，決定重新振作。

全部CG特技搞掂

最驚喜莫過於一向fit爆的余德丞突變肥仔，其中一場戲更交代他入洗手間在肛門「塞蟲」，以此另外「減肥」方法希望保持「瘦底」，搞笑之餘「犧牲色相」﹗他回覆東網﹕「pat pat真係重點，我親身上陣㗎，全場都係人，但我諗唔到咁多，最緊要做好場戲﹗」對於要做「肥丞」時，他說全是特技效果：「拍嘅時候我唔使塞枕頭扮肥，全部都係CG特技搞掂，係拍我嘅頭，再key落一個肥嘅同事身上，但真係好花時間，無論肢體同角度都唔可以出錯，一場戲要花好多心血就真。」