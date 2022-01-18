【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十六

辛丑年辛丑月辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、移居、開業

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：小人在身邊潛伏，行事要提防，勿多管閒事。

金牛座：在開源、節流兩方面下工夫，財務可獲改善。

雙子座：理財投資不可太短視，下注前必須做足功課。

巨蟹座：做事快靚正，可嘗試處理一些棘手的事情。

獅子座：蘇州過後無艇搭，機會是留給有準備的人。

處女座：相約好友逛街掃貨，易以超值價買到心頭好。

天秤座：之前的投資有望獲回報，但要謹記見好就收。

天蠍座：抽空四處逛逛，可令身心放鬆，收獲好心情。

人馬座：工作繁忙，還要四出奔波，小心累壞身體。

山羊座：求財要行正途，切不可貪圖眼前的蠅頭小利。

水瓶座：心情欠佳易暴躁，有可能因小事而遷怒別人。

雙魚座：財運不錯，有人送來小禮物，讓你喜出望外。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）牛 是非多

鼠：職場競爭激烈，保飯碗要多加兩錢肉緊。

牛：是日沖煞，口舌是非纏身，破財風險高。

虎：從事銷售者易獲客戶支持，開單冇難度。

兔：貴人助力強，做事如虎添翼，成功在望。

龍：事業運向好，易取得突破，能搶佔先機。

蛇：財運稍遜，惟有勒緊褲帶，勿隨便借錢。

馬：幹勁十足，宜一鼓作氣完成手上的工作。

羊：工作表現佳，但要留意待人接物的態度。

猴：感情要用力經營，勿因工作而冷落伴侶。

雞：財運上升，若有投資打算者，一試無妨。

狗：人氣欠佳，易遭同事冷落，宜謹言慎行。

豬：責任心強，做事有耐力，易獲貴人賞識。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年太歳「賀諤」

2022年太歲星君「賀諤」，又名賀賁，生於元代，國字面形而膚色黑，眉濃起而呈插天之勢，雙手一執寶劍、一執毒蛇，氣勢逼人。

賀諤，思想聰敏，能文能武，做事大公無私，甚有大將之風。在戰場上冷靜作戰而有計謀，具有攻擊、衝鋒陷陣的本領。

由於當時戰爭不斷，地上屍橫遍野，具有惻隱之心的他，不忍屍首冇葬身之地，於是與下屬不怕辛苦的挖掘土坑，將屍體埋葬。他的忠厚個性，亦得到元世祖重用，派遣大權，擔當大將軍要職。曾在一次戰役上，無意中發現白金數千両，賀諤便將大部分白金捐給國家，死後被追封為雍國公。

今年犯太歲的生肖有虎、蛇、猴、豬，犯太歲的意思是與主宰今年吉凶禍福的神明有點碰撞、不太咬弦，輕則諸多不順、頭頭碰着黑，如果再加上自己命格上的大運及流年運程不濟，容易招惹麻煩及意外。

犯太歲的最佳解決方法，當然是攝太歲，很多廟宇也有這種服務，拜祭的方法大致相同。首先在奏表填上自己的姓名及出生資料，並且誠心許願，之後就將太歳衣、元寶及奏表化掉。而最重要的是太歲符，是跟身一年的，太歲符必須要用朱砂寫上，吸法印，並勅奏開光，才有法力。