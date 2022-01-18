遭地產經紀偷拍出賣　雞排妹爆Seed：違反職業操守

台灣女星「雞排妹」鄭家純投資有道，除買賣股票及虛擬貨幣獲利外，去年佢仲轉攻房地產，豪花6千萬新台幣（約1,700萬港元）買下台灣一間豪宅，不足一個月再以差價500萬新台幣（約140萬港元）放盤，出手快狠盡！近日有人拍得佢相約地產經紀洽談，繼而向傳媒報料，指雞排妺疑似成功賣出豪宅單位，惟雞排妹對此表示當日只係簽委託合約，並非成功賣樓，亦未有打算再入市買樓。

不過雞排妹對於被偷拍一事大怒，直指當日店內並無其他客人，明顯係該公司嘅員工放料，直斥對方仲不尊重客人私隱，毫無職業德道，隨即發揮火爆兼敢言個性，於社交網發千字文爆Seed狂鬧，佢更透露原本該店店長解釋係有同事出於好奇偷拍，但再三質問先揭發正正係店長設局，為求借報道為店舖宣傳，雞排妹即怒斥：「首先你做到店長代表資歷不淺，出社會的經驗足夠知道這違反職業道德。不論是買方還是賣方，在店裏就是顧客，不該因為我是公眾人物，就得受到這樣的對待。在這個認知下，你指使同事偷拍，這和路人出自好奇心而偷拍，是完全不同等級的。不管你承不承認，是想透過讀者報料來獲得免費媒體報道。」並表明不會再與該公司合作。