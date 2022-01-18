肥妹仔變索女！尊特拉華達千金成最有潛力星二代

荷里活有好多星二代，最近美國男星尊特拉華達（John Travolta）的21歲女兒Ella Bleu Travolta亦宣布入行！她曾因為身形肥胖而飽受網絡欺凌。如今，她成功減肥成為荷里活最有潛力的星二代！

67歲的尊特拉華達與已故影星妻子嘉莉佩絲頓（Kelly Preston）共有3名子女，大仔Jett好不幸於2009年離世。而2女Ella Bleu自細就希望接父母棒做明星。盡得父母真傳的她年幼時因漂亮的臉孔而備受外國傳媒讚賞。年僅8歲曾參與父親的電影《星級拍檔》（Old Dogs）中的演出。曾經是可人兒的Ella踏入青春期之後身形暴脹，因而被網民批評。2014年，她曾於社交平台對網民作出反撃：「好多人話我肥，但我對自己體重感到自豪，如果你唔鍾意嘅話可以離開。」

成功減肥的她去年5月開個人社交網戶口，並宣布加入影壇參與父親新作《The Poison Rose》的演出。而近日尊特拉華達亦為女兒宣傳宣布女兒將在《愛麗絲夢遊仙境》（Alice In Wonderland）的新版本《Get Lost》中飾演愛麗絲。而他更表示自己為女兒感到十分自豪。