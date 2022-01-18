東方日報C1：袁詠儀穿梭檢測站做義工上熱搜

早前因兒子失言而撲火並自責管教不善的女星袁詠儀，被網民讚處理恰當後，前日又成為網民熱討的焦點。皆因她被發現在深圳的檢測站當義工，滿場飛落手落腳，網民洗版式熱討，指她是圈中少有放下明星光環，真正回饋服務社會的藝人！

近年因丈夫張智霖往內地發展包括參加內地節目《披荊斬棘的哥哥》等，袁詠儀（靚靚）全程夫唱婦隨，跟着對方到內地，不但照顧起居飲食，更會和丈夫以夫妻檔姿態出席公開活動。雖然長期不在香港，但仍心繫在香港的兒子張慕童（魔童），每日遙距看管兒子的生活及行蹤。去年12月魔童在社交網和網民進行「你問我答」時，被問到「Are you in China now？」（你是否身在中國？）時，他網晒在香港的照片，並說：「No not right now.」（現在不是） 後，立刻觸動部分網民神經，大罵用詞不當。當時身在內地的靚靚立刻在社交網發文撲火，自責「疏於規範他不嚴謹的表達，實在是我倆作為父母之過。」隨即獲網民大讚她處理恰當。

直至前日靚靚再獲網民「洗版式」高度讚賞及熱烈討論，是因為有不少網民不約而同野生捕獲靚靚在深圳現身，發現她在當地核酸檢測站做義工。當時戴上口罩的她，穿上當義工的紅色工服，見她十分落力的在檢測站奔走，負責維持現場的秩序，又主動回應市民的查詢。雖然她已不施脂粉，但仍被不少現場的市民認出，當市民提出要求合照時，她也有求必應，不過她拍照後即返回崗位，並盡量低調，不想影響現場的運作及打擾工作人員。

張智霖送手機冧老婆

靚靚在核酸檢測站當義工立刻登上熱搜，大批網民力讚她人美心善，指她沒有明星包袱，甘願落力為社會服務，並且事先沒有大力宣揚，反而低調的默默幹。雖然也有小部分網民質疑低調做善事，為何相關圖片鋪天蓋地的出現，但很快有大批網民反擊，指相關相片全部是當地市民拍攝和上載：「有本事你也做善事，我也可以送你上熱搜。」然而在內地當義工的不只靚靚，藝人麥長青（麥包）去年6月被網民發現他在廣州出現，當時他身穿防疫衣物，負責向輪候接受檢測的市民檢查所登記的資料。

靚靚出心又出力，同時也不忘放閃晒恩愛！日前她在社交網稱收到老公送的禮物，原來是一部手提電話： 「2022年的第一份禮物，被『虎』住了！」這部電話令她冧爆，原來當中隱藏「愛的密碼」，手機螢幕有隻老虎公仔，並寫着「愛，老虎，油」意即「我愛你」！向來愛「包包」無名牌手袋不歡的她，相信這部「愛的手機」比「包包」更寶貴！

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