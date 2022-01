東方日報C1：袁詠儀穿梭檢測站做義工上熱搜

早前因兒子失言而撲火並自責管教不善的女星袁詠儀,被網民讚處理恰當後,前日又成為網民熱討的焦點。皆因她被發現在深圳的檢測站當義工,滿場飛落手落腳,網民洗版式熱討,指她是圈中少有放下明星光環,真正回饋服務社會的藝人!

近年因丈夫張智霖往內地發展包括參加內地節目《披荊斬棘的哥哥》等,袁詠儀(靚靚)全程夫唱婦隨,跟着對方到內地,不但照顧起居飲食,更會和丈夫以夫妻檔姿態出席公開活動。雖然長期不在香港,但仍心繫在香港的兒子張慕童(魔童),每日遙距看管兒子的生活及行蹤。去年12月魔童在社交網和網民進行「你問我答」時,被問到「Are you in China now?」(你是否身在中國?)時,他網晒在香港的照片,並說:「No not right now.」(現在不是) 後,立刻觸動部分網民神經,大罵用詞不當。當時身在內地的靚靚立刻在社交網發文撲火,自責「疏於規範他不嚴謹的表達,實在是我倆作為父母之過。」隨即獲網民大讚她處理恰當。

直至前日靚靚再獲網民「洗版式」高度讚賞及熱烈討論,是因為有不少網民不約而同野生捕獲靚靚在深圳現身,發現她在當地核酸檢測站做義工。當時戴上口罩的她,穿上當義工的紅色工服,見她十分落力的在檢測站奔走,負責維持現場的秩序,又主動回應市民的查詢。雖然她已不施脂粉,但仍被不少現場的市民認出,當市民提出要求合照時,她也有求必應,不過她拍照後即返回崗位,並盡量低調,不想影響現場的運作及打擾工作人員。

張智霖送手機冧老婆

靚靚在核酸檢測站當義工立刻登上熱搜,大批網民力讚她人美心善,指她沒有明星包袱,甘願落力為社會服務,並且事先沒有大力宣揚,反而低調的默默幹。雖然也有小部分網民質疑低調做善事,為何相關圖片鋪天蓋地的出現,但很快有大批網民反擊,指相關相片全部是當地市民拍攝和上載:「有本事你也做善事,我也可以送你上熱搜。」然而在內地當義工的不只靚靚,藝人麥長青(麥包)去年6月被網民發現他在廣州出現,當時他身穿防疫衣物,負責向輪候接受檢測的市民檢查所登記的資料。

靚靚出心又出力,同時也不忘放閃晒恩愛!日前她在社交網稱收到老公送的禮物,原來是一部手提電話: 「2022年的第一份禮物,被『虎』住了!」這部電話令她冧爆,原來當中隱藏「愛的密碼」,手機螢幕有隻老虎公仔,並寫着「愛,老虎,油」意即「我愛你」!向來愛「包包」無名牌手袋不歡的她,相信這部「愛的手機」比「包包」更寶貴!

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: