超卓汽車頒獎巡禮：年度頂級豪華混能SUV─Bentley Bentayga Hybrid

英倫貴族 世紀之作

擁有百年歷史的英國頂級豪華汽車品牌賓利（Bentley），去年在品牌正式邁進第2個世紀之時公布「Beyond100」戰略細節，目標在2026年將旗下車型轉成僅提供插電式混合動力及純電動車，到2030年僅提供純電動車。而「Beyond100」的頭炮，正是由賓利香港－大昌行代理的Bentayga Hybrid。

E-Mode模式 自動切換

Bentayga Hybrid車載由3.0L V6雙渦輪增壓引擎、94kW高功率輸出電馬達及17.3kWh鋰離子電池組成的插電式混合動力系統，綜效馬力及扭力分別達449ps及700Nm，完成0~100km/h只需5.5秒。透過有效管理電池的E-Mode綜合駕駛模式，能於行車期間聰明地在電動（EV Drive）、混能（Hybrid）及保持（Hold）3種模式中自動切換。系統於在大部分時間會以EV Drive純電先決，還會適時邊行車邊充電，擁有高達814km（NEDC）綜合續航力，純電續航力則為50km（NEDC）。若日常用車的車速不超過135km/h和單次行程不超過50km，大部分旅途都能以純電先決運作，實現零排放的純電動駕駛。

《超卓汽車大獎 2021》結果已經揭曉！