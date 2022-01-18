富二代戴A貨？真人騷幾成真　仲有邊個係造假！

韓國真人騷《單身即地獄》搵嚟多位靚仔靚女做情侶配對，當中帶挈24歲網紅宋智雅極速上位，依家接Job量同人氣已經直逼女團偶像，早前佢大方認係富二代更獲網友讚坦白，點知網民發現佢多次着上及佩戴A貨名牌衣飾，真實背景受質疑！但其實真人騷有幾成真？真實身份有冇得隱瞞？睇嚟都要靠網友一雙惠眼自行判斷…

好似無綫音樂真人騷《聲夢傳奇》比賽入面，「清純乖仔」冼靖峰（Archie）平時冇乜出聲，以為佢係文靜Type，原來佢好有料，學霸出身嘅佢中、小學就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學，仲差啲做埋專業人士，佢為追歌手夢，更由200磅大肥仔喪減至依家標準身形，齋睇外形點知知呢啲嘢。加上佢係表演同選秀節目「常客」，做過《全民造星II》60強，一啲都唔係《星》入面咁內向。

ViuTV真人騷選秀《全民造星IV》令全港市民爭睇女團盛況，依家喺是非之中生存嘅Ash（鍾卓穎）就被節目捧做天籟之音，又力Sell佢係嫩版Angelababy，點知就被網友起底發現佢前年已經做咗人妻，暪婚參賽令網友幻想破滅之餘，最近佢仲疑似未正式離婚就同歌手張天賦（MC）因合拍MV撻着，平安夜孖咇行超市斷正，人氣真係凍過水。

唔好以為外國啲真人騷就會「真」啲，好似《璀璨帝國》（Bling Empire）咁，記錄一班富豪名媛揮霍金錢嘅奢華生活，而節目入面角色設定扮窮、扮大鄉里嘅爆肌男Kevin Kreider，就被發現真實身份原來係娛樂公司CEO，佢身家更高達1,900萬美元（1.48億港元）！但其實Kevin身世都好坎坷，韓國出生但被父母遺棄孤兒院，後來被白人夫婦收養定居於美國，大個操弗後更成為首位A&F半裸亞裔模特兒，仲做埋健美賽冠軍。

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