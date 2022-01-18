妮歌潔曼新片「撤港」　莫麗淇一講實情口窒窒

4度獲金球獎影后殊榮的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）去年來港拍攝電視劇《Expats》，但全球疫情因變種病毒Omicron加劇，劇組索性將在美國搭景繼續拍攝，而香港攝影圑隊解散。

之前有份拍攝《Expats》的飛機師藝人莫麗淇（Niki），懷念和劇組開工的日子：「劇組真係超級細心，有專人會照顧你凍唔凍、幫你換鞋，仲有人哋嘅特技、置境真係好勁，突然間成個場景橫風橫雨！不過導演同妮歌潔曼有冇『打大風（意見不合）』？呢啲唔好講啦！近日可能受到疫情影響，暫時都未收到拍攝通知，咁我都會Ready個期隨時拍攝。」

雖未知能否再跟金球獎影后結緣，但Niki不愁沒收入，除最近和網紅如香珮汶（Monique）、陳倖瑤（Ciwi）、關悅鳳（Angela）及小豆呢為網絡平台拍攝廣告外，又在網上開Live吸粉絲收「禮物」，結果賺了半億平台貨幣，市值近600萬港元，被封為「半億主播」，Niki話：「疫情下有咁嘅收入梗係滿意啦，但係就唔刻意諗點花呢筆錢，留住先囉！」又指受到疫情影響，其飛機執照慘變「雪藏牌」，笑言要花時間再進修「操機」：「其實我都好熟揸飛機嘅，可能要半小時去Warm up搵番啲感覺，要等到冇疫情嘅時候，返番去美國再進修吓個飛行知識。」