趁休戰瘋狂抽水　徐若瑄公開指定歌單疑寸宏蕾

台灣天王王力宏同李靚蕾嘅「離婚大作戰」已經休戰5日，對上一次二人發言已經係13日李靚蕾上載王力宏嘅昔日買水軍帳單，依家雙方都未有公開「交流」，但偏偏就見到一度捲入王力宏婚變風波嘅台灣女星徐若瑄，近日瘋狂發出「復出」發言，好似宣布5月舉行的台北小巨蛋演唱會如期舉行，又晒出自己家中自彈自唱片咁，唔知係咪網民解讀過度定係佢句句有骨，好似尋日佢就貼出看似係宣傳巨蛋騷歌單嘅發文，點知咁都觸動網民神經。

徐若瑄貼出舊歌《面具》MV及歌詞，留言：「本人在2003年寫的詞，至今還是很喜歡，5/7 我一定要唱！挺幽默輕快的一首歌～快去學起來！」不過網民一睇啲歌詞，就發覺真係好「應景」，因為當中就提到「你戴上善良的面具，老是哭哭又啼啼，會引起所有人的同情。手上的氣球明明五顆，你說你有八顆，他們也都會相信；你戴上壞人的面具，老是惡言又惡語，會引起所有人討厭你，你說的再怎麼有誠意，也沒有人會相信。」即被聯想到佢係想借歌伸冤，入面嘅「善良面具」就疑似係指王力宏或李靚蕾，加上佢嘅社交網自捲入風波後就鎖定留言回應，一般人無法留言，似係唔想節外生枝。