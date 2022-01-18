新季度球鞋　玩盡未來、復古風

2022年剛剛拉開序幕，就有很多品牌推出限定鞋款。其中運動品牌Puma就大玩現實未來感，將科技與時尚感入全新的女裝球鞋Kosmo Rider；而丹麥鞋履品牌Ecco則相反大行復古風，以70年代超熱門鞋款Waffle Sneakers作藍本，設計出全新男女裝鞋款Retro Sneaker，並邀請名人倪妮和黃景瑜加持演繹。

未來感上腳

Puma憑着去年底推出話題NBA球鞋，成功攻佔男士球鞋市場，兼掀起搶購熱潮。來到今年年頭，就馬上照顧女鞋頭的需要，推出具有未來感的女裝鞋款Kosmo Rider，更請來女星陳欣妍親身演繹加持，讓絲打們一暏新鞋腳的效果。

其實今次這款女生專屬鞋款，是延續了品牌人氣鞋款Rider的輪廓，但就換上女生至愛的厚實增高鞋底。原本柔和圓潤的線條改為具立體與未來感的鞋踭設計，鞋面由忌廉色網布和皮革拼接而成，加上藍色鋸齒狀紋理及品牌Logo，簡約時尚中略帶科技感。隨Kosmo Rider同步推出的，還有白色背部鏤空衞衣和幻彩Legging，3款產品都會在在本月陸續上架，粉絲萬勿錯過！

取材70年代鞋款

擁有悠久製鞋歷史的Ecco憑着傳統優良的工藝及革新設計一直屹立於鞋界，每次設計的鞋款都能夠兼顧到外形與性能，而且款式斯文不會太過誇張，適合不同場合穿着。今次2022年春季款式運用了多種流行色彩，以70年代熱門鞋款Waffle Sneakers為靈感，將復古感、匠人工藝與舒適融爲一體，打造出全新的Retro Sneaker系列。當中有男女款和不同色調選擇。鞋面用了品牌自家皮革厰出品的優質啞光麖皮，具透氣性質的織物製成襯裡，中底選用輕巧的PU物料，鞋底則用上黃色橡膠底，防滑兼耐磨。而名人演繹的是新春限定鞋款，以絳紅麖皮拼接白色皮革，紅色調為鞋款添上幾分喜慶色彩。另外，男士還有多一個淺灰麖皮拼接白色光滑皮革限定款，供日常配襯，十分貼心！