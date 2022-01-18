患注意力缺失症　朴春曾運禁藥回韓被誤會吸毒

曾紅極一時的韓國女團2NE1於2016年11月25日解散，一直有網民指組合不能繼續活動下去是與成員朴春有關，因她曾於2014年被爆從美國偷運禁藥回韓，即使當時YG事務所社長楊賢碩親自為她解圍，指該藥物是用來治療朴春患的ADD（注意力缺失症），但至今仍有網民對她戴「有色眼鏡」，認為她當年是走私毒品回韓，又質疑她當年為何不用受罰。

朴春從小夢想成為足球選手，於美國就讀高中時是學校足球隊隊員，她在一次比賽中親睹好友在意外中離世，令她大受打擊，需要接受精神和心理治療，她回韓發展後，曾從美國運送含有安非他命的精神科藥物回韓，因而被警方調查，她其後受訪時承認是因為無知而發生當年的事件，對被指吸毒感到很委屈。

她於2019年克服爭議回歸樂壇，當時所屬的事務所指朴春仍患有ADD，而當年她寄回韓國的是在美國合法、但在韓國禁止流通的藥品，強調她從沒有吸毒，她現時正在韓國的大學醫院接受治療，獲處方可在韓國服用的藥物，而她決定再次鼓起勇氣復出，希望大家送上溫暖的支持。而曾因病暴肥的她去年減磅成功，看起來比之前健康不少。