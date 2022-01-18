以前的美食廣場，主打美而廉，是食個快飯的好選擇。時日推移，坊間新開的Food Court，聚集了多間高質的人氣食店，不單有升級料理，也有過江龍名店，想吃中、日、東南亞菜式都無問題，隨時成為飲食熱點，午餐都可以食好啲。

亞洲美食

來到美食廣場，最開心是有不同風格和地區的美食選擇，觀塘的Food Fiesta有內8間不同的食店，主打亞洲風美食。日本代表有提供江戶前壽司的鮨孝、惹味吉列及日式便當的Oreryu Katsu，Japanese Burger & Steak by Ufufu Café就有和牛漢堡鐵板及和風漢堡，Omelette Rice by Ufufu Café主要供日本洋食蛋包飯，以及日本手打烏冬Oreryu Udon。另外還有獲泰國米芝蓮推介的Bann Phadthai、地道四川風的點‧魚和餃子專門店點餃。除此之外，廣場亦不引入期間限定的日式美食，如最近有日本迷你牛角包店的出品， 大家可慢慢揀。

西日料理

香港人對日本的思念應該接近氾濫。堅尼地城新開的「八一蔵（Yaichi Kura），以日本國際話區號「81」作概念命名，集合3間餐廳及小店。主打爐端燒的淳吟．峠，有來自沖繩的料理長主理的Tasting Menu，包括法式關東煮、洋風生蠔蒜油煮和紙包蒸煮料理等。另一間Eclipse by Luna Café & Bar，以全日餐飲作概念，由早、午、下午茶的美食都有，招牌有北海道芝士海膽卡邦尼意粉和芝士班尼迪鱈場蟹肉吐司，配杯咖啡很滿足。吃飽後可到大阪過江龍麵包店Painduce，選講創意料理風的麵包或多士，多士有炒香菇、白菜烤火腿、煙熏雞肉牛蒡、油浸沙丁魚薯仔、番茄炒黑橄欖等，作下午茶也不錯。