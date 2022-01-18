《西城故事》女星借Britney Spears姊妹情仇事件抽水被轟

新版歌舞片《西城故事》（West Side Story）20歲美國女星Rachel Zegler日前於社交網站，借美國天后Britney Spears與妹妹Jamie Lynn Spears不和事件拍片抽水，引來網友怒轟！

Britney自脫離父親Jamie監護權後，公開指控妹妹Jamie一直未有支持自己，否認她如妹妹自傳中所寫曾以刀威嚇妹妹，更取消追隨妹妹社交網站。Rachel於寓所房間自拍短片，誇張地讀出Britney的社交網站留言來搞笑：「Jamie Lynn，我真係恭喜你呀babe！你依家係低過地底泥。我從來冇喺你附近攞住把刀，亦冇咁諗過！！！」

網友批評Rachel嘲諷精神不穩定的Britney，有人表示：「對唔住，如果你喺2022年仲係搵Britney開玩笑，你係一個X街。成熟啲啦唔該你。」Rachel其後刪除短片，道歉表示：「認識我嘅人都知道我幾鍾意Britney同支持佢。雖然我唔係惡意，但我應該諗清楚其他人會點睇。我為令到人唔開心同失望感到抱歉。呢個唔係應該開玩笑嘅情況，喺呢個關鍵時候我哋都應該企喺Britney嗰邊。多謝大家聽我講，亦多謝大家嘅指教。」