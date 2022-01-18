東冲有料到：港泰兩地怎樣迎接新年

泰國一眾商場當下不難找到農曆新年的相關布置，時裝店亦開始發售紅色的服裝，讓本地人開開心心過年。（胡慧冲提供）

還有不足兩周便是農曆新年的大日子，從《東方日報》有關香港最新防疫措施的報道得知，今年的年宵花市全部取消、食肆晚市禁堂食亦大大減少出外吃團年飯及開年飯的意欲。

對於部分香港市民來說，可能是有史以來最慘淡的農曆新年。

那麼泰國這邊又如何呢？這裏每日的新冠肺炎新確診個案約為10,000宗，並有上升的趨勢， 但相對香港，當地的防疫措施及管制明顯來得寬鬆。例如若發現確診個案，若情況並不嚴重的話，醫院便會送上一盒用品讓患者自行回家隔離。

日前我的泰國朋友被證實檢測為陽性，但沒有甚麼病徵及潛在性危險，於是送上一個紙盒便讓他回家。紙盒內有電子探熱針、量度體內氧氣的工具及一些藥物，但令意想不到的是還為大家準備了糧食，包括一包米、幾杯杯麵、罐頭、牛奶等飲品及甜品。如此照顧周到，無非希望患者能不出門留在家中。

處理手法跟香港相比下難免令人覺得兒戲，但卻有一份窩心感覺。

當然，嚴謹有嚴謹的好，以香港地小人多的環境，從嚴的安排可避免大規模的爆發。而泰國方面由於決定跟病菌共存，所以便採取了讓患者自行居家隔離的模式。此時此刻，泰國的按摩店、餐廳、電影院、博物館、商場之類沒有賣酒的地方依然繼續營業，兼且沒有禁止堂食之類的要求。

為迎接農曆新年，泰國一眾商場不難找到相關的應節布置，時裝店亦開始發售紅色的服裝，讓本地人能開開心心過年。但開心的同時，有專家卻指出泰國在2月底時或會每天出現2至3萬宗確診個案也不足為奇。不過數字歸數字，不少個案其實沒有出現性命危險甚至病徵，有專家更指出新冠肺炎到最終會變成普通的傷風感冒呢！無論如何，祝願大家平安過年，疫情早日過去。

胡慧冲