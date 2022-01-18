冇諗過會有份爭視后　鄭浩妍自爆因為好奇而拍《魷魚遊戲》

韓國Netflix劇集《魷魚遊戲》去年熱爆全球，劇集最近在美國影視界盛事、《28屆演員工會獎》（SAGA）獲得4項提名，男主角李政宰有份爭奪劇情組視帝，女主角鄭浩妍亦首獲提名爭視后，她最近結束在法國巴黎的活動返抵韓國，正在家中隔離的她昨晚接受JTBC新聞節目《Newsroom》訪問，大談有份角逐獎項的感受。

她指是在法國出席活動期間得悉自己有份爭獎，坦言沒有想過自己會獲得提名，故感到既神奇又驚訝，她表示除了希望劇集能獲到最佳群體演出獎之外，亦望李政宰能夠贏得視帝殊榮，問到可有信心奪得視后？她說：「非常感謝粉絲的支持，我能獲得提名已經很榮幸。」

模特兒出身的她被問到為何會選擇以演員身份出道，她自言是因為好奇心而開始演戲：「我的好奇心非常旺盛，是無法安靜下來的類型，對不同事物都有興趣，在我開始演員活動之前，作為模特兒的我受到很多限制，令我做不到本來做的事情，最終就因為感到焦急和好奇而開始演戲。」問到將來的目標，她說：「我希望挑戰不同角色，和不同的導演合作，到不同國家拍戲，為了實現目標，我會繼續努力的。」最後又不忘擺出心形甫士多謝《魷》劇的導演黃東赫及其他劇組人員。