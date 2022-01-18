硬頸唔肯認肥！姜濤後悔僅中三畢業：冇珍惜學生時光

人氣組合MIRROR成員姜濤早前接受鄭裕玲（嘟姐）電台節目訪問，尋日（17日）終於都播出街，更剖白內心世界，雖然佢19歲就成為《全民造星》冠軍、出道三年名利雙收，不過姜濤就坦言有遺憾：「冇完整嘅學生時代回憶，我覺得好可惜！」對於曾經係200磅肥仔嘅佢，更直認除咗外表令佢唔受同學歡迎外，性格亦有好大關係：「我係一個好肥嘅人，但內心深處唔肯承認自己咁肥，當呢種矛盾狀態一齊時，就會做到乞人憎，可能大家話我肥，我會話：『肥乜吖！』我都會攻擊番人哋，人哋可能一句玩笑說話，我好認真，呢啲可能導致到外界人愈來愈唔鍾意我，我都唔想鍾意佢哋，呢種幼稚心態，導致自己嗰時冇乜認識到朋友。以前覺得係被欺凌，其實諗番自己性格都好有問題，如果唔係自己性格，都唔會受到咁樣對待。」

曾就讀鄧肇堅維多利亞官立中學嘅姜濤，讀到中三就轉學去青年學院（邱子文）讀文憑，今次更係佢首次道出轉校真正原因，原來佢當時成績太差被踢出校：「人哋踢嘅，係咪呢？因為我係留班，呢樣冇乜好隱瞞，留班之後，又冇乜癮，唔想喺呢間學校，因為冇乜朋友，嗰時社工介紹不如去讀其他嘢，所以就離開咗，而離開後幾後悔，後悔冇珍惜學生時光。」

佢坦言如果能夠回到學生時期，唔會等到中學畢業先開始減肥：「希望成熟啲，希望學生時代都靚仔，內心深處唔甘於做肥仔。」佢更鼓勵大家學會多同自己溝通：「問吓自己想成為乜嘢人，最可以推動自己只有自己，多啲同自己溝通，誠實面對自己諗法，係咪甘於成為咁樣嘅人，希望多啲同自己溝通，所以最終解決都係自己。」

姜濤又表示雖然仍喺事業起步期，但都希望自己可以將待人處事上面嘅精神帶畀所有香港人，即獲嘟姐大讚佢思想成熟，姜濤謂：「攞得愈嚟愈多，更加要畀嘢人哋，除咗作品，就係精神。之前睇《梅艷芳》，佢（梅姐）以身作則嘅為人處事精神，教香港人好多生活上嘅嘢。作為一個藝人嘅價值，唔係喺呢一行留低乜嘢，而係要離開呢行後留低乜嘢。」