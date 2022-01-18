全新飲料迎新歲　玩埋神話同口立濕

團年飯、開年飯、賀年菜等等全部都係食，新春除咗食，又點少得飲呢？介紹多款特色飲料，包括有人氣咖啡店推出「口立濕」特飲、又有神話茶飲登場，仲有美國大熱嘅咖啡黑啤，以及無酒精低卡「啤酒」添，一次過滿足唔同需要，兼讓大家開開心心飲住迎新歲！

「口立濕」特飲

人氣連續咖啡店Flash Coffee與本地零食老字號合作，以傳統涼果嘅話梅、陳皮及山楂等炮製出4款賀年特飲，分別係話梅檸檬梳打、陳皮荔枝茶、山楂黑咖啡和原粒話梅國寶茶；當中的山楂黑咖啡，有凍飲及熱飲，以山楂獨有的酸甜果香與齋啡嘅深邃甘醇，帶來清新獨特嘅醇厚滋味。於即日起至2月4日期間，大家透過應用程式平台購買品牌3杯或以上飲品，即可免費獲贈品牌自家設計嘅「八虎報喜」利是封套裝一份，數量有限，送完即止。

神話茶飲登場

喜歡飲凍茶，又或喜歡有Classy咁歎茶嘅，對豪華氣泡茗茶品牌Saicho應該唔會陌生，早已成為本地多間星級酒店及食肆嘅餐飲。品牌為了與眾迎虎年，特別推出全新獨家茶品Eight Immortals，作為品牌最新稀有茶品系列入面嘅首款茗茶，新品名字源自中國古代神話人物嘅八仙，茶則選用頂級八仙單叢烏龍茶，由獨特地形氣候醞釀而成，造就出山韻蜜味，加上從採摘、萎凋、烘焙、揉捻到包裝均由認可資格嘅泡茶師悉心監督，帶來淡淡蜜韻香氣、富桃駁李、生薑、蜜桃蜜餞，以及微甜烘焙香氣，入口更有濃濃生薑、杧果、柑橘、金盞花和哈密瓜嘅甘甜味，伴隨住八角、茴香和龍蒿帶來嘅回甘，與軟芝士、傳統蒸魚、湯圓等食物尤為匹配。新品屬無酒精氣泡茶，作為節慶「祝酒」亦可，加上香港只限定900瓶，矜貴而獨特。

黑啤遇上冷泡咖啡

如果巴絲打係咖啡迷或啤酒迷，或許會聽過由啤酒名牌健力士於去年初全新推出嘅氮氣冷萃咖啡啤酒（Nitro Cold Brew Coffee Beer），但當時只在美國地區發售，更引起當地一陣熱潮，終於，這款咖啡啤酒於喺聽日（1月19日）登陸香港。新品採用品牌專利「氣囊科技（Widget Technology）」，巧妙咁將氮氣同二氧化碳配搭結合，打造出啤酒經典嘅香滑口感以及富咖啡嘅香醇濃厚風味，酒精度只有4%，口感綿密幼滑，散發咖啡及朱古力嘅香味，微苦帶甘，還帶絲絲烤麥風味，於新春期間，與香脆賀年小食或香口美食甚為匹配。

天然釀造無酒精啤酒

唔少人食團年飯都會飲少少酒，但又怕高卡路里唔多健康，咁似乎無酒精啤酒會係一個唔錯嘅選擇。而嘉士伯為了滿足追求健康嘅酒迷帶來了全新無酒精啤酒皮爾森（Pilsner），以天然方法釀造而成，擁有啤酒風味及清爽口感卻低卡路里嘅新產品。此外，品牌為了響影外國流行嘅「無酒精一月」Dry January，聯同城中9間食肆包括The Salted Pig、The Pizza Pig、Cull N’Pistol等，以試飲價品嘗支裝新品，更可於惠顧午市套餐以優惠價加購添！