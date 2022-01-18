青春不要臉︱丁子朗倒吊下體現形　原來因為...

藝人余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀等演出的無綫劇集《青春不要臉》昨晚（17日）首播，除了德丞的200磅肥仔Look令人驚喜外，劇組為了增加真實感，找來身形極有分量的PA同事擔任「替身」，二人拍攝時只需穿上一模一樣的衫褲、做出一式一樣的表情動作，再加上後期透過AI合成，由於精準度要求高，即使簡單動作也需不斷重複拍攝，德丞受訪時透露拍攝時有武指從旁指導：「所有動作、表情，甚至節奏都要好準。」

而昨晚他與丁子朗於首播後開Live與觀眾互動，有網民指丁子朗倒吊戲劇照疑下體現形，丁丁聞言即忍俊不禁：「我想講凸出嚟嘅，其實係安全繩，因為倒吊有危險，所以要有安全繩。」更大爆德丞於劇中的Pat Pat主觀鏡，其實是透過Sex Toys（性玩具）拍攝。二人又指於祖儀督促下，為了角色苦練了很久80年代港式英語，望能還原觀眾回憶中的80年代。至於劇集播出後，網上旋即亦掀起一股懷舊風，包括劇中的懷舊電視機、錄影機、公屋內外環境、電視雜誌、摺枱等均引發熱烈討論，大讚劇組製作認真兼有誠意；而當昔日的羅蘭、梁朝偉、黃日華及湯鎮業等有於戲中戲「出場」，最後又播出陳百強的《喝采》作片尾致敬歌曲，網民均感嘆：「回憶返晒嚟！」