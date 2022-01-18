本日日本：甜美滋味！必住士多啤梨主題客房

每年12月至翌年4月都是日本士多啤梨當造季節，不少酒店也趁機推出以士多啤梨為主題的Staycation或Afternoon Tea，為訪客帶來甜美驚喜！其中每年都會舉辦士多啤梨主題活動的大阪新大谷酒店，即日至3月31日期間便有「STRAWBERRYCATION～在客房採摘士多啤梨～」住宿計劃，讓大家在不被打擾的私密空間內享受多種不同的士多啤梨滋味。另外八事名古屋斯特令格酒店及東京灣東急酒店亦同樣有士多啤梨搞作，將這款紅色果實的「味力」盡情發揮。

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頂級甜品 任食唔嬲

標榜由朝到晚都能享受士多啤梨的大阪新大谷酒店STRAWBERRYCATION，入房便看到放有士多啤梨抱枕等布置，不過戲肉還是享受早午晚的士多啤梨滋味，焦點落在午餐享用的超級士多啤梨甜點自助餐，話說酒店之前一直提供士多啤梨及相關配套讓大家在房中享受模擬的採摘樂趣，不過疫情下今年卻取消了如此安排，取而代之讓住客在Buffet時段盡情品嘗不同的士多啤梨甜品，當中包括任食酒店餅店Patisserie SATSUKI的最頂級水果酥餅，該酥餅採用馳名士多啤梨品種博多Amaou炮製，就連忌廉及蛋糕的用料也一絲不苟，絕對令味蕾大滿足！而入夜後則可到酒店頂層能欣賞大阪城公園美景的Four Seasons酒吧享用以博多Amaou調製的雞尾酒，早上還有包含了士多啤梨金字塔的早餐Room Service。每天只招待一組房客，每位可獲贈士多啤梨護手霜及月曆一個。房價2人一房每位¥28,000起（約HK$1,904）。

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升級回歸 打卡留念

鄰近東京迪士尼樂園的東京灣東急酒店去年推出的士多啤梨主題客房好評如潮，即日至4月24日該客房捲土重來。房內到處都有士多啤梨元素，牆身有大大個士多啤梨蛋糕圖案，梳化上有士多啤梨及心心抱枕、亦有相關的擺設及吊燈等，加上房間裝修亦有所升級，住客肯定更稱心如意。計劃包早餐及附送杯裝新鮮士多啤梨供客人在房內慢慢享用，度過快樂的時光。你亦可另外惠顧酒店的士多啤梨主題自助餐，一系列用士多啤梨製作的美食令人胃口大開，包括士多啤梨窰燒薄餅、士多啤梨黑酢雞、忌廉意粉、天婦羅等，而2樓Lobby樓層還特製了士多啤梨布景板，記得要拍照留念。2人一房（連早餐）房價¥18,400起（約HK$1,251）。

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紅心王后主題 房內High Tea

家喻戶曉的童話故事《愛麗絲夢遊仙境》以撲克牌王國為背景，該王國以心狠手辣的紅心王后為首，八事名古屋斯特令格酒店最近以這個形象突出的角色為主題，即日至3月31日推出包房享用的「紅心王后~士多啤梨玫瑰花園~主題房間」下午茶計劃。客房布置呈現了故事的世界觀，例如有撲克牌、玫瑰花和兔子等元素，更放置了王后華麗的晚裝。房內享用的紅心王后士多啤梨玫瑰花園下午茶由酒店一樓的Strings Lounge提供，當中有多款模仿玫瑰花造型、以士多啤梨製成的甜點，包括以紅心王后為靈感的「Amaou士多啤梨紅寶石朱古力慕絲」、用王后后冠做裝飾的「士多啤梨茶果凍」、像朵玫瑰花的「士多啤梨薔薇蘋果批」等。下午茶有兩個時段可選（11:00am~2:00pm或3:30pm~6:30pm，各3小時），4位享用每位¥6,700起（約HK$456）。