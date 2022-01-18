鍾嘉欣明早飛返加拿大　囡囡準備一萬個Kiss迎媽咪回歸

藝人鍾嘉欣今日（18日）出席賀年活動，她表示明早便會飛返加拿大與家人團聚，她說：「原本上星期飛，但航班取消咗，好感恩可以趕得切返去同屋企人過年。（要唔要隔離？）會居家隔離14日，其實都有啲擔心，嗰邊每日幾千宗。（會點預防？）照做番平日嗰啲措施，其實最緊要有好嘅心理質素，健康思想、健康身體、多休息，大家要加油保重堅持。」

問到女兒有否掛念她，她指5歲女兒已懂事：「可能之前都慣咗我耐唔耐要飛，不過佢話預備咗一萬個kiss同擁抱等我，又話會同我瞓。（有冇買咗好多禮物畀佢？）唔使我買啦，我好多朋友都買咗嘢畀佢，搞到我行李超晒重。」她坦言未知幾時會再回港，感恩今次想做的事已全部做好：「今次返嚟有好多得着，好似阿仔佢今次陪我返嚟個幾月，啲廣東話突飛猛進，依家應該可以同你對答如流，加上見到媽咪啲朋友個個都咁靚又咁錫佢。（會唔會有工作傾緊遲啲返嚟？）其實都有傾，但要睇情況，依家疫情咁樣，同埋我都唔想離開屋企太長時間，不過老公大部分親人都喺香港，所以佢話若果疫情轉好，我哋就即刻執包袱飛返嚟。」