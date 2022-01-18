林穎彤變身爆炸頭師奶　畀棍揈中啪啪聲

連續第4年擔任財務公司代言人的林穎彤（Bella），全新廣告系列早前已經見街，幾乎全港鐵路沿線都會見到她的搞笑爆炸頭造型。據知，由於上一輯廣告，她的爆炸頭家庭主婦造型大受粉絲及客戶愛戴，於是在新一輯廣告中，決定延續經典造型。

她說：「好感恩，其實2019年第一次可以同客戶合作已經好開心，無諗過4年後嘅今日繼續用我，其實同拍攝團隊合作都好難忘，尤其係舊年嘅爆炸頭家庭主婦造型，現場個個見到都話好搞笑，估唔到呢個髮型會變成一個icon，新一輯廣告延續爆炸頭之餘，我仲要扮日本學生妹、韓國大媽、Michael Jackson、李小龍等等。」廣告中除了演活多個造型，她還要發揮語言天分，扮日本學生妹講日文、扮韓國大媽講韓文，扮MJ講英文，但Bella最難忘卻是扮李小龍。

她又說：「拍攝團隊好好，一早錄定韓文、日文畀我練習點講，但講到扮李小龍，淨係要着住佢套黃色戰衣，我真係食多少少嘢都唔敢，之後仲要耍雙截棍，我本身玩都未玩過，但要扮到好識耍、好有型，好多次條棍揈中我身體『啪』一聲，證明我好畀心機，希望耍好雙截棍，但現場班工作人員就好擔心我，驚我會受傷。」

即將踏入虎年，Bella新一年的工作計劃已開始籌備中：「剛剛播完《十月初五的月光》，入面戲份比較重，自己都好用心去拍，嚟緊除咗會繼續做綜藝節目，近排開始籌備錄新歌，同監製、作曲人開過會，新歌會加入自己嘅想法，參與度比以前多，想透過音樂，畀大家了解我多啲內心世界，所以虎年最大心願，希望會有好嘅音樂作品帶畀大家。」