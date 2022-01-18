Q：本人男性，34歲，太太30歲。結婚兩年，大半年前開始出現未射精就半軟或全軟問題而中途停止，不單止掃興亦都阻礙了我們的懷孕計劃，太太說已有連續多次未能在排卵期時射精。在婚前我是沒有這問題的，次次都能做到，未知是否現在供樓和返工壓力大，有時要開通宵和假期超時返工。回想再早的時候，有一段短時間公司安排在家工作，那時候我的個人機能是正常的，所以我很相信是受到工作影響。坦白說，在性愛時我腦海不時會浮現公司的事，我應怎辦才好呢？我已盡量戒看手機的習慣，亦會爭取多些睡眠時間，但仍然沒有改善，我需要看醫生嗎？

Jerry

A：性福對伴侶來說是一等大事，性愛品質直接影響雙方心理滿足感和內在情感，亦也關乎到生育計劃。事實上，不少伴侶同樣遇到閣下的困擾，這個伴侶群組的特徵包括：年齡介乎30至40歲的青壯年、單方或雙方工作負擔繁重、壓力大、婚齡短、婚前大多能享受性福、卻偏偏在婚後開始不對勁。發生於這群男士身上的性功能障礙，較少是純粹生理性的問題，較多是心理性的再加上工作家庭壓力而引發的性功能障礙。

都市人往往忽視壓力所帶來的負面影響，例如以為操勞過後狠狠睡一覺或報復式的消遣一頓，壓力自會消失。然而，日常所面對的各種壓力是具累積性和隱蔽性的，它就像被掃在地毯下的塵垢，不顯眼但實質會愈積愈厚，繼而引發身心毛病，甚至瀕臨壓力邊緣而不自知。

身體機制懂得自我保護，會發出各種警示訊號去提醒個人要放鬆心情和重整生活，以防「爆煲」。「爆煲」就是個人已糟蹋了健康、捱壞了身體、亮起「紅燈」。通常，身體會先亮起「黃燈」，提醒個人注意健康與均衡作息。常見的「黃燈」警號，包括上班族患小病、痛症，以致到出現一些性障礙、性毛病，如男士的性機能狀態差、女士的生理周期失調或痛經等等。

多月來的房事失準，的確會使男性焦慮不安、自信低落、自責內疚。想加以挽救和改善，性機能可以逐步重啟「綠燈」，首先建議閣下可往男士專科作一次詳細的身體檢查，不一定要立即開始服用處方藥物，可先行檢測性機能指標，例如男士睪丸酮指數能否達標。第二，性愛時放鬆心情，也應投入而集中，把工作難題拋諸腦後，專注於性福，心神渙散能引致中途難勃。戒看手機同時也嘗試戒掉想東想西的慣性。第三，閣下和妻子部署生育，房事次數貴精不貴多，養精蓄銳，計準排卵期有利成功懷孕。第四，謹記不要消磨意志，也不要急於求成而在性愛中橫衝直撞。若缺乏性愛品質、埋頭苦幹卻不成事只會持續打擊情緒，急就章也不能使彼此愉悅。第五，適量運動有助身體調適恢復，和伴侶到外面走走，呼吸新鮮空氣，做些帶氧運動，皆有助紓緩身心壓力和加強性機能。

李偉儀