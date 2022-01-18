疑當謝和弦前妻炮友「𡁻完鬆」　ØZI再爆48秒性愛片

台灣歌手謝和弦前年被混血前妻戴怡軒（Keanna）檢舉涉吸食大麻，繼而爆出背妻偷食網紅莉婭，最後「小三」坐正，離婚收場。近日Keanna於社交網公開曖昧對話文章自爆戀情，文中提到：「一開始，只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸間不帶香水成分的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂。」又形容對方係「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，更索性在文尾標籤了3月27日生日、留有招牌紅髮嘅2019年金曲新人ØZI（陳奕凡）。

事後Keanna曾表示只係一場誤會，稱因食藥後神志不清嘅狀態下發文，但隨後ØZI透過經理人回覆傳媒指2人並不相熟，沒有感情瓜葛，此舉卻觸動Keanna神經，再度反口，網晒多張訊軟件對話截圖，當中除有大量露骨情慾對話外，見Keanna曾質疑彼此係咪炮友關係，惟男方避開未有正面回答，最後佢更指控男方不願公開關係，又解釋：「來自於我不顧團隊意見非常堅持要『保Z』，所以（之前）撇清所有之間的任何關聯。」並稱與ØZI：「我們曾經有關係，現在沒關係。」

不過一波未平一波又起，ØZI之後再被爆出「老漢推車」48秒浴室性愛影片，不過「女主角」另有其人，片中疑似ØZI和短髮辣妹進行不雅動作，兩人全身赤裸正激烈交歡，男方喘息時叫辣妹「Baby」，最後男方疑似揸機拍攝兩人私處特寫，辣妹可能怕撞到鏡頭，對男方嬌喊「後面一點」。不少網民留觀後感：「「ØZI被外流了，好猛」。

而ØZI經理人直認片中「男主角」是ØZI，而他亦看過影片了。問到ØZI心情如何？他說：「今天滿滿的工作，但確實心情受到了影響」又無奈向經理人表示：「怎麼會這樣。」會否尋求法律途徑？他說待有時間才再作諮詢。ØZI經理人無奈說不知為何該片會流出：「當時這名女子（指短髮妹）是ØZI的女友，目前也聯絡不到這名女生、她是圈外人，我比較擔心女生，因為她的臉被拍得很清楚，但現在已無交往，算是好幾年前拍的影片。」又指片中的ØZI沒有紋身，應是逾4、5年前的事。