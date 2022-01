台灣天王王力宏與前妻李靚蕾因離婚一事搞到滿城風雨,期間連身邊友人也波及其中,除了徐若瑄、陳建州夫婦,身為李靚蕾閨蜜的侯佩岑,舉手投足也成為焦點,不過一直未有就好友婚姻觸礁一事表態的她,繼早前於社交網留言:「願我們都能安之若素!」當時已被外間解讀安慰對方,昨日(17日)侯佩岑再度於社交網出擊,在限時動態以英文發文:「You did the best you could today, and that is good enough.(你已經盡力做到最好,一切就已經足夠了)。」疑向李靚蕾隔空打氣。