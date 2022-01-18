藤森里穗　高顏值色情姐姐

日本AV界有好多年輕貌美又好身材嘅女優，吸引力強當然引人注意啦，但係韻味比較成熟嘅姊系女優一樣魅力萬千，而且演技與床技兼備，可以話幕幕精彩，令人嗒落有味，今日就為大家介紹一位姊系巨乳美人，佢就係藤森里穗喇！

身材勁弗

提到姊系女優，相信唔少AV迷都會諗起魔性美人里美尤莉亞，佢喺AV界征戰多年依然能夠保持最佳狀態，除咗喺AV界叱咤一時，從商亦一樣撈得掂，不過最近佢因為業務繁忙，掛住搞自己嘅服飾品牌，所以即使未正式引退，亦冇再新作推出，好彩我哋仲有質素與尤莉亞相若嘅藤森里穗。

今年25歲嘅佢擁有一副標致面孔，予人親切姊系感覺，同時又散發出幾分妖艷風韻。身材方面，佢副偈嘅吸睛指數比尤莉亞更勝一籌，一來肌膚鮮嫩滑溜，二來擁有一對飽滿堅挺嘅G奶，加埋個圓潤極品美尻可以話係完美，仲有因為佢勤力做運動，肌肉結實帶健美感，體態認真誘人！

衝擊MVP

美女同美酒一樣，要有番咁上下年份先至嗒落馥郁醇厚、回味悠長，就好似里穗咁，出道9年嘅佢，曾經用過好多藝名演出如前田由美、井上遙香等，不過當其時佢就好似君島美緒同深田詠美咁，初出道嗰陣人氣麻麻，但係經過一段日子磨練及改名後，兼且執一執外觀就即刻成功跑出！

從演出中可以睇到里穗唔單止身材曼妙誘人，更加擅用呢副充滿活力嘅胴體同男優砌個你死我活，每場床戰都會出盡渾身解數，又擅於發揮癡女本色玩弄男優，絕對係近年最出色嘅癡女之一，所以被評為「顏值、色情與演技力」兼備並唔係冇道理。今年佢會繼續落力拍AV，同時亦角逐SkyPerfecTV成人放送大獎嘅「最有價值女優獎」，希望佢可以成功攞獎啦！另外，亦要恭喜里穗，因為近日佢獲新開設嘅AV廠Materiall招攬為專屬女優，證明實力被受肯定。

藤森里穗近期忙於四圍做宣傳以及出席攝影會活動，亦為角逐「最有價值女優獎」全力拉票，想緊貼阿妹嘅最新動態就要睇實佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-35