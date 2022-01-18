同商台決裂？生力軍音樂會名單環球歌手冇影

叱咤樂壇頒獎禮塵埃落定，今日（18日）電台公布今年3月中，將會假亞洲國際博覽館舉行一個名為「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，參與演出的歌手包193、ANSONBEAN、before the night ends、Fatboy、Lokman、MC $oho & KidNey、 MC張天賦、力臻、李妍、呂爵安、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。

但有心水清的網民卻發現名單上獨欠環球唱片旗下一班新進歌手，奪得生力軍銅獎的Mike（曾比特）、生力軍組合金獎的石山街及銅獎的P1X3L，有粉絲留言沒有Mike感到失望，甚至有人留言環球音樂杯葛商台。

事實東網早於去年已率先爆料，「環球一姐」Gin Lee（李幸倪）去年邀得歌神張學友為她的歌曲《日出時讓街燈安睡》featuring獻聲加持，連奪多個歌曲排行榜冠軍位置，但卻離奇入唔到「叱咤903專業推介」，Gin當時無奈表示：「明白每個平台有自己嘅取向同政策。」

而之前深得「叱咤」支持的另一個環球歌手AGA，在本年叱咤頒獎禮坐足成晚冷板櫈，最終「食白果」，叱咤女歌手三甲不入，輪畀鄭欣宜、黃妍及林欣彤。似乎係環球遭叱咤杯葛，做極嘅歌曲都唔啱班DJ心水，而今次叱咤打正旗號舉行生力軍音樂會，環球咁都唔畀面派歌手參加，難度真係正式決裂？要睇環球同電台點回應喇。