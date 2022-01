一夜情喺唔少男女嘅心目中,都係純粹情慾發洩嘅行為,由於事後零責任而深得色情男女嘅喜愛。而美國四仔亦有唔少一夜銷魂題材嘅作品,同樣引人「入」性!

夜店獵艷

去旅行加獵艷係唔少男士嘅夢想,呢套由Marc Dorcel炮製嘅《One Night In Los Angeles》相信可以滿足到你,由四仔名導Ricky Greenwood執導,搵嚟Emily Willis、Kenna James、Charlotte Stokely等多位脫星演出,故事講Kenna James同Emily Willis係一對搵食姊妹,經常把臂同遊兼出動搵一夜情對象,呢次佢哋就去到洛杉磯,一落機就直奔去夜店,喺芸芸型男當中,佢哋發現到一位心儀對象,不過對方同時亦係其他女食家嘅獵物,就係咁展開一場你爭我奪嘅獵食大戰。有趣嘅加上精彩床戰,令作品香艷感十足。

舞出激情

脫衣舞孃對男士嚟講,吸引力非筆墨所能形容,故此唔少四仔都以脫衣舞女郎為題材,呢套由Brazzers製作嘅《Baby Got Boobs #23》就係其中之一,更加入一夜情嘅元素,令情慾效果更強烈。由Giselle Palmer、Eliza Ibarra、Bailey Brooke等脫星聯手演出,佢哋飾演脫衣舞俱樂部嘅艷舞女郎,最愛就係同客人玩One Night Stand。有一晚,發生咗一件令佢哋措手不及嘅事,就係居然愛上咗一夜情對象,作為專業嘅玩家,呢種化學反應對佢哋嚟講不但係大忌,而面對對方花心嘅行為,佢哋嘅感情又會發展成點呢?

直入正題

喺現實中,一夜情咪亂試,但係睇呢類題材嘅四仔作品就唔同,帶畀四仔迷極大嘅官能刺激,好似呢套由Porn Pros推出嘅《Please XXX Inside Me #12》,正係當中嘅好例子。由Angel Smalls、Zoey Taylor、Alexa Raye及Cynthia Thomas等四位慾海嬌娃演出,劇情好簡單,就係講佢哋各自遇上心儀男士,跟住嚟個一夜情,所以呢部作品嘅賣點在於床戰,一開波就入正題,以激烈嘅床上肢體動作,同埋高潮快感反應,帶領四仔迷進入興奮嘅慾望世界。其中Angel Smalls嘅床技最出色,演出更係令人睇難忘。

碟評

美國四仔有唔少以一夜情為題材嘅作品,故此要吸引四仔迷捧場,確實要搞搞新意思,好似《One Night In Los Angeles》就加入喜劇元素,配合精彩嘅床上演出,確實能夠畀到四仔迷新鮮感。至於以脫衣舞孃為主題嘅《Baby Got Boobs #23》,當中嘅脫星個個都胸前激凸,配合火辣嘅脫衣舞演出,同埋節奏強勁嘅音樂,令人睇得興奮無比。如果鍾意睇子彈橫飛嘅場面,《Please XXX Inside Me #12》可以畀到大家最強嘅官能刺激。