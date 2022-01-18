秘簽唱片公司出道做歌手　崔碧珈獲新老闆傍實揀琴備戰

女星崔碧珈（Anita）最近在工作上有新動向，簽約成為唱片公司旗下藝人，實行演而優則唱，近日她與新公司老闆一齊嘆茶再去試彈7位數字名貴鋼琴，全程獲對方貼身陪伴，非常得寵！

擁36G姣好身形的崔碧珈，一向都工作多多，但近年卻變得低調，自去年10月出席完公開活動後更鮮有露面，日前下午一時許，頭戴鴨舌帽一身便裝打扮的Anita與唱片公司老闆鄧慧詩（Audrey）現身尖沙咀的一間Cafe，Anita先到櫃枱落單，之後便返回座位，兩人邊飲邊傾，全程雞啄唔斷，約半小時結伴離去。

隨後2人徒步前往附近的琴行，她們似乎是熟客仔，甫到店內便獲專人接待，帶她們參觀鋼琴及從旁講解。她們睇了一架全場最貴、價值約250萬的鋼琴，13歲便考獲8級鋼琴的Anita見到靚琴即時技癢，坐下來大晒琴技，之後Anita拿出電話影相留念，又跟Audrey合照。此外，她又試了一架張敬軒在演唱會中用過的透明鋼琴以及另一部價值逾百萬的鋼琴，Anita對百萬鋼琴愛不釋手，拿起價錢牌研究一番，睇琴期間，Audrey貼身陪伴，照顧十足。

Anita事後受訪時坦言會加盟Audrey公司「框格音樂事務」旗下：「我2017年同舊公司完咗約之後就冇續約，一直係自己工作室，依家再簽番紀理人公司，簽咗10年長約畀佢哋。（你簽唱片公司，嚟緊做歌手？）遲啲就會公布喇！」又指稍後會跟琴行合作，故日前才前往琴行。