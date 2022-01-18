吳若希供書教學養全家　胞弟月使1,500蚊做「慳仔」

歌手吳若希（Jinny）的18歲胞弟吳梓楓（Carson），從小由Jinny姊兼母職供書教學，Carson入模特兒公司也是由家姐推薦，他性格成熟懂事，知道家姐賺錢不易，自己也不會大花筒，每日死守每月只用1,500元（平均每日50元），這個世代少有的節儉達人。

Carson身高183cm、樣貌似韓星，他懂鋼琴和無伴奏合唱，名校中六學生，學業成績優異，早前隨Jinny出席無綫綜藝節目《思家大戰》和開電視的《開間咖啡店》，暖男形像甚討好，內裏一樣暖笠笠。Jinny小時經歷爛賭父親破產，她要撐起一頭家，姊弟相差12年，故胞佬是由她照顧大，Carson表示好難用一個形容詞形容姊弟感情，他說：「家姐好似媽咪、老師，係我偶像，對住佢好多情緒，會戥佢傷心同辛苦，好多嘢想自己處理，唔想打擾佢。」

他的學費和寄宿費均由家姐支付，故生活費希望自己負責，除靠出席活動外，亦到時裝店做兼職售貨員及替人補習賺錢，他說：「我一個月唔會使多1,500蚊，因為要留錢出外面補習用，唔想再加重家姐負擔。」他說幸好老師同學都好錫他，會擔心他返學又做兼職太攰太辛苦，不過他說：「以前家姐都係咁過生活，想我明白出來工作就要兼顧好多方面，家姐養我咁耐，將來賺錢我會畀3成家用，照顧佢一世。」目標考入大學建築系的他，希望將來在外國建造一個夢想之家與家人同住。

場地：Mini Central