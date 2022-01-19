【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十七

辛丑年辛丑月壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：開業、裁衣、交易

忌：安床、放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：勿只着眼於節流層面，努力開拓財源更要緊。

金牛座：情緒不穩，易為小事動氣，處事變得不理性。

雙子座：對工作感倦怠，宜趕快向自己信賴的人求助。

巨蟹座：身心疲累，謀事要量力而為，理財務必審慎。

獅子座：謀事遇阻力，不必氣餒，多用淺黃色助開運。

處女座：事業運稍遜，付出未能得到認可，心感不滿。

天秤座：已婚者要跟另一半坦誠溝通，避免小事化大。

天蠍座：財運一般，投資忌輕舉妄動，跟風易招損失。

人馬座：不妨邀約老友聚聚，可獲得有利事業的資訊。

山羊座：適合聯誼會友，可趕走心中孤寂，重拾笑容。

水瓶座：迎來愉快一天，宜趁機檢討自己的理財策略。

雙魚座：在公餘時間看書聽音樂，有助提升個人氣質。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）虎 小人多

鼠：運氣好得令人羨慕，但切忌得意忘形。

牛：有伴侶者要控制脾氣，切勿小事化大。

虎：是日沖煞，運勢不太好，易有小人來犯。

兔：健康運好轉，但要注意休息，避免熬夜。

龍：社交運強，對別人包容，百利而無一害。

蛇：桃花運上升，事業也受惠，要好好把握。

馬：待人謙遜，多聽意見，一切麻煩難埋身。

羊：愛情運變差，包容另一半有助化解誤會。

猴：人緣佳，獲共事者支持，可望發揮所長。

雞：市場變幻莫測，投資不夠審慎隨時損手。

狗：工作運一般，流言不用理，勿自尋煩惱。

豬：財運稍遜，投資目光短淺，難有斬獲。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大寒開運養生

大寒是二十四個節氣中最後的一個，一般為陽曆1月20日前後，同時乃一年當中最嚴寒的季節，天氣寒冷到極點。

民間有所謂「臘雪」，代表大寒時節所下的雪，對農作物生長極有幫助。據聞用它來浸發種子，可增加種子的發芽機會，臘雪亦可蓋在農作物之上，有阻礙寒氣入侵的作用，當臘雪溶掉之時又可為土壤恒溫，把部分害蟲凍死，免卻蟲害發生。

大寒是一年當中最冷、最乾燥的時期，大寒大燥對人體的血液循環最受影響。寒氣容易令血液停滯，加上乾燥更加令血液的黏度增高，容易引發心血管等疾病。故大寒養生的重點是防寒、養血及補腎。在飲食上應以增加熱能、驅寒為主，可多吃一點辛辣之物。另外，冬季亦屬腎經旺盛之時，而腎主鹹味，如果飲食太鹹會加重腎臟的負荷，故飲食應以清淡少鹽為主，亦可選擇黑色的補腎食材，如黑豆、黑糖、黑木耳、紫米、黑醋、黑芝麻等就最為有效，可改善虛寒體質。

另外，冬季亦是進補之時，不過，無論是藥補抑或食補，也要結合個人體質，陽虛怕冷的人應以溫熱食物為主，如羊肉、雞肉等；陰虛者則以滋陰食物為主，如鴨肉、鵝肉、藕、木耳等，大前提是遵守保陰潛陽的冬季飲食原則。