鬥嘴係相處方式︱李靖筠同男友吵大鑊靠食降火

英皇歌手李靖筠（Gladys）歌影視三棲發展，雖然工作忙碌，但與拍拖3年多的圈外男友感情穩定，她指對方很體諒其工作，又笑言雙方同是追求自由度大的人：「佢同我都唔係好鍾意覆機，但晚晚都會傾偈，唔鍾意成日黐埋一齊。（唔怕男友唔知去咗邊？）有信心嘅，佢唔會擔心我，成日講『你喺出面都冇人要㗎啦』，我就話『你估你好易搞呀！』」

講到二人不時互相鬥嘴「嫌棄」，Gladys笑言很珍惜這種相處方式，不諱言試過為小事吵架：「但我哋慢慢磨合搵到解決方法，知道大家脾性，有啲位唔掂得，了解咗對方自然會避開『地雷』。」又自認好快「降火」：「可能佢求其問一句『食咩？』就會好似冇嘢咁應番佢，一食好嘢就會唔記得，哈哈。」

冇打算生BB

雖然感情穩定，但Gladys坦言未有結婚計劃：「佢都冇諗住，大家都想發展事業先。（女仔青春有限？）可能我唔係好恨有小朋友，冇乜timeline要追。」續笑說：「唔特別嚮往婚姻，但就好嚮往婚禮，全班朋友聚埋一齊飲酒食嘢，我係純粹想搞個party，大家喺海邊飲酒吹水。（咁會唔會結婚？）完全冇傾過，但覺得佢（男友）係長線對象。」