另類方法演技玩大咗！謝勒力圖為乜送死豬俾瑪歌羅比

有好多荷里活明星為了演活角色都會用到「方法演技」（Method Acting），例如「演技之神」羅拔迪尼路（Robert De Niro）就試過為演好角色而作親身生活體驗！而荷里活新一代男星謝勒力圖（Jared Leto）亦「崇尚」方法演技，不過他的「走火入魔」做法就備受爭議！

方法一：為角色減肥增磅

謝勒多次為角色而減肥增磅，2006年，他為了在電影《Chapter 27》演槍殺約翰連儂（John Lennon）的粉絲Mark David Chapman而增肥62磅。結果他拍罷影片之後，用極速方法以10日時間減去20磅。不過就因此而得到痛風的毛病。

而2012年，他為了在《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）中飾演患上愛滋病的跨性別人士而減肥30磅，並剃走眼眉毛以及身上的毛髮。不過犧牲亦有回報，最終他憑角色捧走奧斯卡金像獎最佳男配角寶座。去年，他再為《GUCCI名門望族》（The House of Gucci）中的Paolo Gucci一角而暴飲暴食增磅！他笑言：「如果你將我的皮膚割開，你會發現充滿巴馬山芝士，同流住橄欖油的血液！」

方法二：社會體驗

謝勒為角色令身形轉變之外，他1999年拍攝成名作《迷上癮》（Requiem for A Dream）時為了演好片中癮君子的角色，在拍攝前在美國紐約街頭露宿。希望感受下露宿者的生活。

方法三：整蠱拍檔

不過去得最盡就是拍攝DC超級奸雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），他為了演好壞事做盡的「小丑」一角而在拍攝前以及拍攝期間做出一連串瘋狂行為來整蠱拍檔！其中包括送一棵真子彈給同片的韋史密夫（Will Smith）。此外，他亦送贈死豬給所有拍檔。而他亦嫌唔夠喉向飾演「小丑女」的瑪歌羅比（Margot Robbie）送上內有黑老鼠的禮物盒作「見面禮」，搞到女方嚇到瘋狂尖叫！