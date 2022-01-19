東方日報C1：姜濤情緒瀕失控　怒喝粉絲收手

「人氣王」姜濤曾不滿被貼身「私追」，當眾發脾氣鬧爆粉絲。近日他搬竇另覓寧靜私生活，卻遭「姜糖」侵擾，疑情緒再次失控發火，以9字發洩不滿！他又自揭當年成績太差而被踢出校，後悔沒有完整的學生時代回憶。

男團MIRROR的22歲成員姜濤出道迅速爆紅，被封人氣王當之無愧，吸引大批熱情粉絲「姜糖」追捧。之前他在個人紀錄片中親揭疑患抑鬱症，因面對排山倒海的工作及成名帶來的壓力，經常發脾氣不停放負。近日又有粉絲「私追」令其新居火速曝光，疑壓力爆煲的他情緒再次失控，向粉絲發火！

「請真的給我一點空間」

去年他到大嶼山拍節目，大批「姜糖」到梅窩追星，由於人數眾多阻礙拍攝，最終被迫取消，當時姜濤面斥粉絲，事後更自爆有粉絲到其寓所敲門，對家人造成困擾。前日他透露為免影響家人，最近搬新屋過獨居生活，希望外界給予他空間。但事與願違，遷入新居只是數天，已有極端粉絲為追貼偶像的一舉一動，幾乎24小時「私追」，其新居地址火速曝光，令他大感鬱悶。

姜濤似乎忍無可忍，前晚嬲爆在社交網限時動態留言：「請真的給我一點空間。」其經理人花姐亦留言作出呼籲，希望大家尊重藝人的私人空間：「感謝大家喜愛舞台上的MIRROR，在舞台下，他跟我們一樣，需要有私人空間和好好休息的時間，才能創作更多好的作品給大家，在互相尊重下，懇請大家不再進行『私追』。」

「後悔冇珍惜學生時光」

此外，日前姜濤接受鄭裕玲主持的電台錄音訪問，出道3 年已名利雙收的他自爆遺憾事：「冇完整嘅學生時代回憶，我覺得好可惜！」他當年就讀鄧肇堅維多利亞官立中學，因成績太差，讀到中三被踢出校，轉去青年學院（邱子文）讀文憑課程：「人哋踢嘅，因為我係留班，呢樣嘢冇乜好隱瞞。留班之後，又冇乜癮，唔想喺呢間學校，因為冇乜朋友，嗰時社工介紹我去讀其他嘢，所以就離開咗，而離開後幾後悔， 後悔冇珍惜學生時光。」

曾是200磅肥仔的他坦言，以前覺得被欺凌，但現在回想起來覺得自己性格好有問題：「唔怪得人，如果唔係自己性格係咁，都唔會受到咁樣對待……我係一個好肥嘅人，但內心深處唔肯承認自己咁肥，當呢種矛盾狀態一齊時，就會做到乞人憎！可能大家話我肥，我會話『肥乜吖』，都會攻擊番人哋，人哋可能一句玩笑說話，我就好認真，呢啲可能導致外界嘅人愈來愈唔鍾意我，我都唔想鍾意佢哋，有呢種幼稚心態，所以嗰時冇乜認識到朋友。」

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