超卓汽車頒獎巡禮：年度慳油混能新星─Honda JAZZ e:HEV

超低油耗 動感出眾

以慳油、實用、襟揸、抵玩見稱的本田（Honda）JAZZ，自2001年首代推出，轉眼20年已進化至第4代，並加入兩位家族新成員，指的是SUV版Crosstar及混能版e:HEV，其中後者擁有低見35.2km/L（JC08H+C標準）的廠方公布平均耗油量，稱得上是新世代慳油混能新星。

Sport Hybrid i-MMD制動力回收

JAZZ e:HEV之所以能做出如此出眾的極低油耗量，歸功於車載本田獨有的Sport Hybrid i-MMD動感混能系統。該系統由一具1.5L直四i-VTEC引擎、雙電動馬達（一具負責發電，一具負責驅動）、新一代鋰離子電池及e-CVT自動波箱組成。於駕駛期間能按實時路況及駕駛需要，自動於純電（EV）、混合動力（Hybrid）及引擎（Engine）3種動力模式中切換，並會於減速或落斜時自行啟動充電再生，制動力會經驅動馬達回收，轉化成電能儲回鋰電池，從而達致高性能與低油耗兼備。

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