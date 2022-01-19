NCCA提名公布　荷爾芭莉珍妮花爭影后

每年一度娛樂界盛事、《53屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》（NAACP Image Awards）將於美國時間2月26日舉行，提名名單昨日公布。結果由美籍非裔男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）主演的西部片《復仇之淵》（The Harder They Fall）以及HBO劇集《閨蜜向前衝》（Insecure）橫掃12項最多提名，暫時領先。

其中《復》提名最佳電影，艾迪斯則提名最佳男配角。而《閨》劇女星Regina King與新紮天后Megan Thee Stallion以及諧星Tiffany Haddish等爭年度娛樂家。至於影帝方面，丹素華盛頓（Denzel Washington）憑《馬克白》(The Tragedy of Macbeth )獲提名與《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）等爭獎。《王》共獲5項提名。

至於珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）就憑已故騷靈天后Aretha Franklin的傳記片《騷靈女王》（Respect）提名最佳女主角，而奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）亦憑《逆轉擂台》（Bruised）獲提名。