藤原浩 x 木村拓哉　聯乘推出演唱會商品

新的一年剛開始，不老男神木村拓哉就帶來好消息。他的第2張個人專輯《Next Destination》在今天（1月19日）發行，之後也會展開巡迴演唱會。封面照片超級霸氣，木村眼神犀利，身穿長款黑色西裝外套與一隻老鷹合照。而日本潮流之父藤原浩也宣布Fragment Design將會與木村拓哉合作，打造一系列巡迴演唱會周邊。無論是專輯或者是周邊產品，處處都能看到鷹的元素，其實這是關於木村和藤原浩兩人都很喜歡的傳奇銀器品牌Goro's。在他們兩人的私人帳號上，無論是出去工作還是在家中的自拍都可以看到銀器的身影，長長的鏈條上有鷹和羽毛等的元素，帶有濃厚的印第安風格。

新專輯演唱會周邊已全部亮相，包括兩款短袖T-Shirt、一款連帽外套、環保袋、毛巾、口罩以及拉鏈袋等14款周邊，當中的短袖T-Shirt、連帽外套和頭巾是Fragment Design。銀器品牌標誌性的鷹圖案出現在整個系列的周邊產品上，呼應專輯封面。目前全系列限時登陸在Johnny's，產品價格約HK$68至HK$408之間，全系列會在3月31日晚下架，感興趣的粉絲記得留意官網，不要錯過潮流之父與不老男神的合作產品！