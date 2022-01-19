《哈利波特》三星同紅星撞樣　「榮恩」自爆被人點錯相

荷里活賣座片系列《哈利波特》（Harry Potter）令三大主角「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）以及「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）成功上位。正所謂「人有相似」，多年來丹尼爾均被外界指與另一賣座片《魔戒》（The Lord of the Rings）的男主角「佛羅多」伊利亞活（Elijah Wood）「撞樣」。

而比伊利亞細9年的丹尼爾曾在訪問中亦自爆過時常被人誤認他是伊利亞。他表示曾試過在日本出席首映時，有當地的fans向他遞上伊利亞的照片給他簽名。由於言語上不通，他惟有在照片寫上：「我不是伊利亞活，我是丹尼爾烈格夫。」實行整蠱Fans！而他亦不覺得自己與伊利亞「撞樣」，他們只是身形細小、皮膚白、大眼睛以及棕色頭髮。

除了丹尼爾和伊利亞「撞樣」之外，「榮恩」路拔格連亦時常被指似英國唱作男歌手Ed Sheeran！查實他們除了同樣擁有紅色頭髮之外根本就冇忽似，不過路拔仍然經常被人認錯他是Ed！他說：「啲人以為我係Ed Sheeran。佢哋讚我喺音樂事業嘅成就，雖然被點錯相，但我都唔會篤穿佢，繼續同佢哋玩！」原來他們私底下亦係好朋友，路拔曾客串過Ed的歌曲《Lego House》MV。

至於「妙麗」就與一名美國網紅Kari Lewis撞晒樣，而她亦因此而在網絡界大紅大紫！她曾表示自己去郵政局寄信時被幾名少女誤認她是愛瑪並以「妙麗」名字稱呼她，由於當時她不認識此名，所以她回家上網搜查下。