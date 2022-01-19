昆凌佗第3胎　周杰倫認曾想瞞孕：最美好的禮物

台灣天王周杰倫（周董）和昆凌結婚7年，育有一對仔女，6歲女兒Hathaway及4歲的兒子Romeo，最近有傳昆凌再度有喜，有指是網友聽到昆凌親姊姊跟朋友聊天，提到昆凌已經懷孕了，目前大約2、3個月！

而昨日（18日）是周董的43歲生日，從照片所見昆凌用厚外套遮肚，而另一張照片中，由周董自拍，友人替他慶生的視角，昆凌坐在椅子上拿着蛋糕，角度上仍然遮住肚子，看不出她是否有孕。

周董曾露口風想生5個組成一支樂隊，不過昆凌在懷兒子Romeo之前透露，曾罹患多囊性卵巢症，經過治療與調理後順利懷上兒子。周董擁有一對仔女後，體諒昆凌辛苦，當被問到是否想再生3胎時，周董則說暫時沒有計劃。

今日（19日）周杰倫直認太太懷孕，並晒出昆凌巨肚照：「原本想說出生了再來公布 看了是防守不住 這最美好的禮物 有押『孕』喔 🎁」雖然今次被踢爆第三次造人成功，不過二人都依然想為BB保留神秘感，好似昆凌就喺社交網發文：「N°5 coming soon!」並加上「#teamboy」、「#teamgirl」，明顯想叫大家估吓BB性別。

另外，周董世界巡迴演唱會香港站，早前因為疫情關係，由2019年一改再改，喺2020年改期至2021年8月，惜台灣疫情嚴重，團隊再宣布延期到今年3月，不過Omicorn來勢洶洶，尋日（18日）大會第5度宣布將會延期，不過未有公布確實日子。