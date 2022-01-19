環球澄清冇杯葛商台：每個平台都有自己的機制

叱咤樂壇頒獎禮塵埃落定，商台昨日（18日）公布今年3月中，將會假亞洲國際博覽館舉行一個名為「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，不過有網民發現名單上獨欠環球唱片旗下一班新進歌手，奪得生力軍銅獎的Mike（曾比特）、生力軍組合金獎的石山街及銅獎的P1X3L，有粉絲留言表示音樂會上沒有Mike感到失望，甚至有人留言環球音樂杯葛商台。環球唱片疑似同商台決裂，對此今日（19日）商台及環球唱片都有回應。

商台就事件回覆東網說：「所有2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮『叱咤樂壇生力軍』之入圍歌手，均全部獲邀參與三月份之『叱咤生力軍音樂會』，環球唱片公司於早前已回覆本台旗下歌手未能出席是次音樂會。」

而環球唱片就回覆東網說：「每個平台都有自己的機制準則，但環球唱片並沒有杯葛商台的意思。近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。環球唱片亦尊重商台的決定，因為他們推崇「專業推介」，重申一次並沒有杯葛對方。現時香港仍存在不同媒體平台，環球唱片對此不感到擔心，或覺得會造成重大損失。」