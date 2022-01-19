【簡潔生活學】不合用禮物 不如轉贈吧

好像剛踏入2022年，但轉眼已是1月中，又要準備過農曆年。聖誕及新年假期後，你有沒有發現一些不合用，但「食之無味、棄之可惜」的禮物？尤其那些公司派對的交換禮物，「中伏」指數相當高，我以往就曾試過收到即棄餐具，又見過有朋友收到塑膠水桶。而最常見就是那些護膚品、香薰用品、玩具或者手機配件。

我自己亦在上月底度過生日，也收到不少禮物，最多的是花束，大部分會把它們插在花樽，或者放入車廂內，有時會製成乾花。除此之外，也有收過糖果和小食，但由於我是生酮飲食者，所以通常轉贈其他朋友，希望不會浪費。

假若你們收到那些不合用的禮物，你會如何處理呢？我建議以下途徑：

1. 玩具和文具：可以捐贈到慈善機構，例如救世軍，機構回收益智安全玩具、教具、圖書、顏色、文具等。亦可以捐贈到玩具樂園，此非牟利團體會將玩具分類再分發給不同機構，例如防止虐待兒童會，聖基道兒童會等等。

2. 電器：可以捐贈到獅子山青年商會，此機構除了接收電器，電腦打印機等等還會接收舊衣服，不過舊衣服方面暫時不接收嬰兒衣物和8歲以下的衣物。

3. 一些未開封的護膚品，可以捐贈到單親協會，這些機構會將此等用品送給基層婦女，希望能夠做到快樂分享。

不過準備送到這些機構前，最好先聯絡相關部門是否仍接收，因為部分會因應情況，如過多捐贈可能會暫停接收的。

至於那些聖誕禮物包裝紙，當然減少使用就最好，又或改用日式的風呂敷，人家可循環再用包其他東西，不是更實際嗎？

聖誕新年或者生日禮物，是心意表達，心意已收到但若「得物無所用」，不如用作轉贈或捐贈，總比長時間放在家中一角來得環保而不浪費。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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