土國得獎遊艇升級版ALAIA　叫價逾億港元！

在汪洋中自由穿梭，探索不同秘景，令許多人對於出海，樂此不疲，所以強調高性能的探險遊艇，一向有價有市，而總噸位在500GT以下的遊艇款式，更因設計上可以更靈活，備受用家追捧。以研製探險遊艇見稱的土國豪華遊艇生產商Numarine，麾下的新型號37XP，在推行後，以先進的技術及材料在業界見稱，其在推出短時間內已售出5艘，叫價更升至1,512萬美元（約1.18億港元），其第一艘成品「ALAIA」更於去年年底正式交付。

獲獎遊艇加大版

「ALAIA」是Numarine的XP系列新型號37XP的首個成品，由Umberto Tagliavini負責建造，Can Yalman 負責外觀設計。它的姐妹船32XP是「The International Yacht & Aviation Awards 2018」及「Asia Boating Awards2018」的得獎者，而37XP跟32XP有着相似的設計，只是船身較長，以及在外觀線條的流暢性有進一步提升，所以「ALAIA」可說是得獎遊艇型號32XP的加大版。

為遠程航行而設

作為一艘探險遊艇，船長37.167米的「ALAIA」，採用鋼製排水式船體，相當堅固，而巨大的稜角窗戶成為遊艇外觀的易認標誌。性能方面，擁有RINA無限制航行證書的「ALAIA」，搭載了CAT - MAN D2868 L425 800bhp@2100引擎，最高航速可達14節，若保持10節的巡航速度，航程達5,000海里，足夠跨越大西洋，可以跟世界上同類型最佳探險遊艇互相媲美。

選用名牌家具

滿足探險需要之餘，「ALAIA」亦非常重視出海生活的舒適度，室內空間找來意大利著名設計工作室Hot Lab主理，以灰色、白色、米色、棕色等中性顏色為主調，並在裝飾上融入烏木、珍珠母（Mother Of Pearl）及優質皮革，加上有巨大玻璃窗引入自然光，還有Fendi Casa、Promemoria、Giorgetti等名牌家具的襯托，營造出開揚雅致的氛圍。

室內外空間寬敞

總噸位為345GT的「ALAIA」，分設3層甲板，擁有寬敞的活動空間，其中飛橋甲板的長度近10米，面積達80平方米，當中設有按摩浴池，可為乘客提供舒適的休閒及觀景空間。上層後甲板又有一個可放置9米長小艇的空間，也可作為日光浴平台或戶外活動場所。位於船尾的海灘俱樂部亦別具特色，設有1個位於水面的休息室。作息空間方面，遊艇設有1間主人套房、4間客房及1間保母房，足夠容納12人入住。

規格表

船長：37.167米

船寬：8米

吃水：約2.71米

總噸位：345GT

油缸容量：51,000升

水箱容量：3,000升

引擎：CAT - MAN D2868 L425 800bhp@2100

巡航速度：8節@6,000nm /10節@5,000nm

最高航速：14節