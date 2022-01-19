銀河親民新寵搶Phone頭

一提旗艦手機，十居其九會想起離地天價，但今時唔同往日，價錢平唔代表無旗艦級性能！新開售的Samsung Galaxy S21 FE 5G就是其中之一，匯集6.4吋120Hz屏幕、Snapdragon 888處理器、1,200萬像素三鏡頭等高配規格，入場費卻相當親民。同場介紹埋其他平價旗艦機，等大家用有限Budget享受機王級效能！

輕巧四色機身

Samsung自Galaxy Note開始推出FE(Fan Edition)系列，旨在以更親民價錢包裝旗艦機，藉此回饋粉絲。新一代Galaxy S21 FE聽名都知由S21變種而來，外形沿用後者的簡約高貴設計，磨砂機背配上輪廓切割的相機邊框，只是相機四周的物料由金屬變為塑膠，並提供橄欖綠、丁香紫、陶瓷白和炭灰黑四色機身，看上去更年輕有活力。手機三圍74.5 x 155.7 x 7.9mm，重177g，雖然比S21稍重，但摸上手分別不大，女士依然能夠一手掌握。美中不足是屏幕加大至6.4吋，手指公較能跨屏操作。

打機反應靈敏

說到屏幕，採用Dynamic AMOLED 2X面板的它提供2,340x1,080解像度，支援240Hz觸控採樣率及120Hz屏幕刷新率，打機時感受到極靈敏快速的觸控回應；加上旗艦級S888八核心處理器及最大8GB RAM，玩大食Game綽綽有餘。屏幕以外，還搭載了AKG專業立體聲喇叭，兼容PCM 32bit/384kHz及DSD 64/128高解析音樂編碼，音質好到讓耳朵懷孕！惟此機只有128GB或256GB兩個容量，且不能外加microSD記憶體，入片入歌有所限制。另外它沒有3.5mm介面，為降低成本更沒有耳機送，入手前就要留意了。

防手震三鏡頭

相機由1,200萬像素超廣角、1,200萬像素廣角及800萬像素遠攝鏡頭組成，內置OIS光學防震技術，提供30倍極遠變及Super Steady防手震錄影。針對夜拍它更擁有比S20 FE更佳的升級極黑亮攝功能，低光環境仍能捕捉清晰影像。前置鏡頭高達3,200萬像素，具有可自動美化人像的AI臉部辨識功能，利用Dual Recording模式更能前後雙錄，揸機同時入鏡！其他特色還包括4,500mAh電池、25W有線快充、IP68抗水防塵及雙卡5G等，出廠已預載Android 12，介面、用戶私隱及檔案分享都有所優化！