直認感情真空！陳海寧落閘193：我想要財運多啲

藝人陳海寧（Dee姐）與黃正宜（阿正），今日（19日）現身新年活動，Dee姐表示自己向來比較傳統，每逢大時大節定必請假陪家人，她說：「年廿九開始放假，同屋企人食團年飯、拜年，會蒸糕，因為我好鍾意食好多蘿蔔嘅蘿蔔糕，所以一定要自己整。（你廚藝得唔得？）Ok㗎！我『辣伙頭』嚟㗎。」身旁的阿正即搞笑表示：「我都好有經驗㗎，食嗰方面，哈哈！因為每年都食阿媽整嘅蘿蔔糕。」她又高興表示今年農曆新年可以放假。

問到會否買桃花催愛情運，阿正說：「前排同啲術數師一齊做嘢，佢叫我今年可以專心工作，因為我姻緣未到喎。（幾時到？）佢話31歲啦，要等2年，不過聽講桃花對做幕前都好嘅。（《膠戰》好大回響，有冇多咗工作財運好咗？）的確係接多咗工作，咁唔使花錢落去拍拖度，財運咪好咗囉，哈哈！」問到Dee姐感情狀況，她指暫時未有着落，但不否認有追求者：「有傾吓偈咁，觀察中囉。（有咩擇偶條件？要唔要好高？）唔使，我對外表冇乜要求，啱傾同善良就得。（193啱唔啱傾？）還好啦，我同阿Dee（何啟華）啱傾啲，2022年我想要財運多啲。」